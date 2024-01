Genug für planetare Flut: Riesiges Wasservorkommen auf Mars entdeckt

Der Mars, eine scheinbar trockene, rote Wüste. Doch immer mehr Hinweise deuten auf enorme Wasservorkommen hin. In neuen Daten hat die ESA jetzt einen spannenden Fund gemacht: Eine Wasser­eis­schicht, die ausreicht, um den gesamten Planeten zu fluten.

Rotes Wunder: Eisdecke unter Marsstaub

Zusammenfassung ESA entdeckt große Wassereisschicht auf dem Mars

Mars Express findet Kilometer tiefe Ablagerung am Äquator

Radarsignale deuten auf geschichtetes Eis hin

Eis könnte Mars mit 1,5 Meter Wasser bedecken

Staubdecke macht Eisvorkommen vorerst unzugänglich

Vor über 15 Jahren hatte der Mars Express mit einer Untersuchung der sogenannten Medusae Fossae Formation (MFF) am Äquator des Mars für große Aufregung gesorgt. Die Daten hatten eine gewaltige, bis zu 2,5 km tiefe Ablagerung enthüllt, Zusammensetzung unbekannt. Jetzt hat die ESA das geheimnisvolle Merkmal erneut unter die Lupe genommen - mit spektakulärem Ergebnis."Wir haben die MFF erneut mit neueren Daten des MARSIS-Radars von Mars Express untersucht", so Thomas Watters von der Smithsonian Institution, USA, der sowohl Hauptautor der neuen als auch der ersten Studie von 2007 ist. Die erste Überraschung: Die Ablagerung ist mit 3,7 km noch deutlich dicker als angenommen.Das MARSIS-Instrument konnte darüber hinaus starke Hinweise auf die Zusammensetzung liefern. "Spannenderweise stimmen die Radarsignale mit denen überein, die wir von geschichtetem Eis erwarten würden und sie ähneln den Signalen, die wir von den Polkappen des Mars sehen, von denen wir wissen, dass sie sehr eisreich sind", so Watters laut ESA Für die gigantischen Ausmaße des Fundes findet der Wissenschaftler ein beeindruckendes Beispiel: Wäre es möglich, das im MFF eingeschlossene Eis zu schmelzen, könnte man den gesamten Mars demnach mit einer mindestens 1,5 Meter tiefen Wasserschicht bedecken.Für eventuelle Besucher des Planeten bleibt der gigantische Wasservorrat aber auf absehbare Zeit unerreichbar. "Leider sind diese MFF-Lagerstätten von einer hunderte Meter dicken Staubschicht bedeckt, die sie zumindest für die nächsten Jahrzehnte unzugänglich macht", so Watters.