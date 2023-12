Chinesischer Rover entdeckt eckige Strukturen unter der Marsoberfläche

Mit immer neuer Technik versucht die Menschheit die Geheimnisse des Mars zu lüften. Ein Rover hat jetzt tief unter die Oberfläche des roten Planeten geschaut und dabei interessante Strukturen offengelegt. Sechzehn vieleckige Keile bringen die Forscher zum Staunen.

Einmal unter die Oberfläche schauen

Ein Geschichtsbuch

Zusammenfassung Neue Messung enthüllt Marsgeheimnisse unter Oberfläche

Chinesischer Rover "Zhurong" liefert tiefe Einblicke

16 polygonale Keile in Marsboden entdeckt

Forschung deutet auf klimatische Entwicklung hin

Gefrier- und Auftauprozesse als Ursache der Strukturen

Veränderung der Wasseraktivität oder thermischen Bedingungen

Hinweise auf klimatische Umwälzung in Marsgeschichte

Eine raue, zerklüftete Wüste: So würden wohl viele die Oberfläche des Mars beschreiben. Immer mehr Instrumente im Orbit und auf der Oberfläche sorgen aber dafür, dass sich mit den letzten Jahren ein deutlich differenzierteres Bild unseres Planetennachbarn und seiner Entwicklung zeichnet. Chinesische Forscher können jetzt ein interessantes, neues Detail beitragen.2021 war es China als zweiter Nation der Erde gelungen, einen Rover auf dem Mars zu landen. "Zhurong", so der Name, konnte seit seiner Landung fast 2 Kilometer in der Tiefebene "Utopia Planitia" zurücklegen. Das besondere: Auf diesem Weg ermöglichte ein spezielles Radarsystem einen bis zu 100 Meter tiefen Blick in den Marsboden.Bei der Auswertung dieser Daten sind Forschern des Instituts für Geologie und Geophysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften "unregelmäßige polygonale Keile" ins Auge gefallen. Wie die Studie in Nature Astronomy beschreibt, wurden insgesamt 16 dieser Keile in einer Tiefe von etwa 35 Metern entlang der gesamten Strecke des Rovers entdeckt.Für die Forscher liefert die Entdeckung spannende Hinweise auf die klimatische Entwicklung des Mars. Die Strukturen lassen darauf schließen, dass sie während eines Gefrier- und Auftauprozesses entstanden waren. Dieser ist wiederum nicht ohne eine massive Veränderung des Marsklimas zu erklären."Der Kontrast zwischen der Oberfläche und 35 Metern Tiefe zeigt eine bemerkenswerte Veränderung der Wasseraktivität oder der thermischen Bedingungen seit den alten Marszeiten auf. Das deutet darauf hin, dass es in niedrigen bis mittleren Breitengraden eine klimatische Umwälzung gab", so die Forscher laut Phys