Ingenuity-Hubschrauber der NASA ist auf dem Mars verstummt

Die NASA versucht derzeit herauszufinden, wie sie ihren Ingenuity-Mars-Hubschrauber erreichen kann, nachdem der Kontakt zu ihm abge­brochen ist. Da das ganze während eines Testflugs passierte, gibt es wenig Hinweise auf das Verbleiben von Ingenuity.

Ingenuity verstummt

Mission verlängert

Das meldet die NASA als kleines Update von der Marsmission, denn Ingenuity ist aktuell verstummt. Ingenuity hatte bereits am Donnerstag während seines 72. Fluges die Kommunikation mit dem Perseverance-Rover unvermittelt eingestellt.Seither versuchen die Ingenieure die Verbindung wieder herzustellen. Freitagnachmittag hatte die NASA immer noch nichts von ihm gehört.Die NASA meldete dann Perseverance dient als Vermittler für die gesamte Kommunikation mit dem Hubschrauber. Ingenuity sendet Informationen an Perseverance, der die Daten dann an die Erde weiterleitet und umgekehrt. Daher wird auch geprüft, ob es bei der Verbindung zu Perseverance ein Problem gibt.Ingenuity ist seit 2021 auf dem Roten Planeten. Seither haben sowohl der Perseverance-Rover als auch der Ingenuity-Hubschrauber ihre angepeilten Missionsziele weit übertroffen.Ursprünglich hatte die NASA lediglich gehofft, dass der experimentelle Hubschrauber eine Handvoll Flüge absolvieren würde. Innerhalb seines ersten Betriebsjahres flog er dann jedoch mehr als 20 Mal ohne größere Probleme, wodurch die NASA einen neuen Flug- und Missionsplan erstellte.Die Weltraumbehörde verlängerte die Mission dann offiziell im Jahr 2022, und seither wurden Dutzende weiterer erfolgreicher Flüge durchgeführt. Ingenuity ist das erste Fluggerät, das von der Marsoberfläche aus fliegt.