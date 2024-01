Star Trek auf dem Mars: Curiosity-Rover entdeckt Sternenflotten-Logo

Passt eine Struktur zu bekannten Mustern, ist das menschliche Gehirn hervor­ragend darin, dieses zu verbinden. Der Curiosity-Rover hat auf dem Mars eine Steinformation entdeckt, die Star Trek-Fans begeistert. Hier scheint sich klar das berühmte Sternenflotten-Symbol zu zeigen.

Das Gehirn hat eine klare Tendenz dazu, in Dingen vermeintlich vertraute Muster zu erkennen - ein Phänomen, das als Pareidolie bezeichnet wird. Zwölf Jahre nach der Landung auf dem Mars konnte jetzt der Curiosity-Rover ein Bild einfangen, das bei genauem Hinschauen die Herzen von Sci-Fi-Fans höher schlagen lässt.Zu verdanken ist die Entdeckung dem Amateurastronomen Scott Atkinson, der neue Bilder des Mars-Rovers von Anfang des Jahres genauer untersucht hatte. Unter den üblichen Steinformationen fiel Atkinson ein besonderer Felsen ins Auge, der deutliche Erinnerungen an das berühmte Symbol aus Star Trek weckt."Ich wette, die Star-Trek-Fans im Mars-Curiosity-Team lächelten wie Grinsekatzen, als sie dieses neue Bild auf ihren Bildschirmen sahen", so der Entdecker am 10. Januar auf X . Die entsprechende Aufnahme war einen Tag zuvor vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA auf der Website für Rohbilder von Curiosity veröffentlicht worden. Demnach wurde sie mit der linken Navigationskamera des Rovers aufgenommen.Es ist nicht die erste Formation, die starke Erinnerungen an das Star-Trek-Logo weckt, welches die NASA auf dem Mars entdecken konnte . Vor fünf Jahren war auf Aufnahmen des Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) eine Düne zu sehen, die große Ähnlichkeit mit dem berühmten Sternenflotten-Logo zeigt. Ihre Bildung war auf eine "komplexe Geschichte zwischen Dünen, Lava und Wind" zurückzuführen.