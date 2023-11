Mars-Rennen: Bezos könnte Musk überholen, NASA wählt Blue Origin

Wettrennen zum Mars

Jungfernflug sollte 2020 stattfinden

Zusammenfassung Musk plant Marslandung in 3-4 Jahren, Bezos könnte zuvorkommen.

NASA beauftragt Blue Origin für Mars-Mission "Escapade".

Zwei Mars-Satelliten sollen 2024 mit New-Glenn-Rakete starten.

Escapade ist eine risikoreiche Mission mit niedriger Priorität.

Kosten für Escapade von der NASA auf 79 Millionen Dollar geschätzt.

New Glenn soll ursprünglich 2020 starten, nun Verzögerungen.

New Glenn könnte stärker als SpaceX Falcon 9, aber schwächer als Falcon Heavy sein.

Das Wettrennen im Weltall der beiden Tech-Milliardäre Elon Musk und Jeff Bezos hat seit geraumer Zeit ein neues Ziel - den Mars . Anfang des Jahres wurde dazu bekannt, dass die NASA Jeff Bezos Unternehmen Blue Origin mit der Mars-Mission "Escapade" beauftragt Nun gibt es dazu neue Informationen, die die NASA veröffentlicht hat (via Space News ). Blue Origin wird zunächst voraussichtlich zwei kleine Mars-Satelliten als allererste interplanetare Nutzlast an Bord seiner kommenden New-Glenn-Rakete starten, bestätigte die NASA.Escapade ist als Mission der Klasse D eingestuft, d. h. die NASA betrachtet sie als eine Mission mit geringer Priorität, aber hohem Risiko. Die NASA schätzt die Kosten für die Mission auf 79 Millionen Dollar, eine relativ geringe Summe im Vergleich zu den Milliarden, die sie für Projekte wie das Space Shuttle, die Internationale Raumstation oder das James-Webb-Weltraumteleskop ausgegeben hat.Der Start von Escapade ist für August 2024 geplant. "Es ist ein unglaublich ehrgeiziger erster Start für New Glenn und wir schätzen die Partnerschaft sehr", sagte Bradley Smith, Direktor des NASA Launch Services Offices. Smith bestätigte, dass die geplante Startzeit auch bedeutet, das die Mission offiziell auch der Jungfernflug von New Glenn sein wird.Damit drängt nun aber die Zeit. Bezos Unternehmen muss die 98 Meter lange und 7 Meter breite Rakete noch zusammenbauen, sie auf die Startrampe rollen und alle notwendigen Tests absolvieren, um die ersten Übungsflüge durchführen zu können. Und dafür bleiben nur etwa neun Monate Zeit, wenn man den vorgeschlagenen Termin einhalten will.Blue Origin hatte den Jungfernflug von New Glenn ursprünglich für das Jahr 2020 geplant, jetzt ist man mehr als drei Jahre im Zeitplan zurück. Die Ingenieure überarbeiteten das ursprüngliche Design der Rakete, änderten ihre Booster und Triebwerke, was mit zu den Verzögerungen führte.New Glenn wird in der Lage sein, Nutzlasten von mehr als 13 Tonnen auf geostationäre Transferbahnen zu bringen, aber auch die Nutzlasten weiter in den Weltraum befördern könnten.Im Vergleich zum Konkurrenten SpaceX ist New Glenn leistungsstärker als dessen Falcon 9, aber weniger leistungsfähig als dessen Falcon Heavy-Trägerraketen. Wenn New Glenn pünktlich startet - und das ist derzeit noch recht unwahrscheinlich -, könnte Jeff Bezos seinen Konkurrenten Elon Musk auf dem Weg zum Mars schlagen.