NASA Mars-Sonde zeichnet plötzliches Stoppen des Solarwindes auf

Diese ungewöhnliche Beobachtung verlief über zwei Tage, bis der Sonnenwind wieder seinen konstanten Strom geladener Teilchen aufnahm.Die NASA hat kürzlich eine erste Auswertung dieses besonderen Phänomens veröffentlicht und im Rahmen einer Fachkonferenz vorgestellt. Die NASA-Mission Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN kurz (MAVEN) beobachtete das unvermittelte Verschwinden des Sonnenwindes, während sie sich in einer Umlaufbahn um den roten Planeten befand.Ungewöhnlich war diese Beobachtung, da der Sonnenwind ein konstanter Strom geladener Teilchen ist, der von der Sonne ausgeht. Der Sonnenwind interagiert mit Teilchen in der oberen Atmosphäre und der Magnetosphäre von Planeten wie Erde und Mars.Am 25. Dezember 2022 zeigten die Messungen von MAVEN allerdings, dass die Zahl der geladenen Teilchen im Sonnenwind unerwartet um den Faktor 100 abnahm. Ohne den Druck des Sonnenwindes blähten sich Marsatmosphäre und Magnetosphäre dann um Tausende von Kilometern auf. Zwei Tage nach dem Weihnachtsfest 2022 hat sich der Sonnenwind dann wieder normalisiert. Er setze genauso unvermittelt wieder ein, wie er zuvor verschwand.Ein solches Phänomen war zuletzt 1999 beobachtet worden. Der NASA-Satellit ACE bemerkte das damals auf seiner Umlaufbahn um die Erde und zeichnete einen Rückgang des Sonnenwindes um 98 Prozent auf, der ganze drei Tage lang anhielt.Die Wissenschaftler haben eine Erklärung für das Phänomen. Solche Ereignisse treten auf, wenn ein sich schneller bewegender Sonnenwind aus der Sonne herausschießt und den sich langsamer bewegenden Wind überholt. Wie ein Besen fegt der schnellere Wind dann über die beiden Regionen hinweg und drückt sie zusammen.