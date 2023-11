Von wegen roter Planet: Mars fasziniert mit grünem Nachtleuchten

Der ESA ist mit einer Sonde im Orbit des Mars eine spektakuläre Beobachtung gelungen: Zum ersten Mal wurde ein sichtbares Nachtleuchten in der Atmosphäre des roten Planeten entdeckt. Das taucht den Himmel in einen schönen grünen Schein.

ESA-Sonde entdeckt Mars-Nachtglühen

Zusammenfassung ESA-Sonde entdeckt Mars-Nachtleuchten

Grüner Schein in Marsatmosphäre

Erstmalige visuelle Beobachtung

TGO enthüllt glühenden Nachthimmel

Ursprung: Sauerstoffatom-Rekombination

Teilchenwanderung von Tag- zu Nachtseite

Wichtige Erkenntnisse zur Marsatmosphäre

Von der Erde sind Nachtlichter als Naturphänomen bekannt, das sich zurückhaltender ausprägt als die bekannten Nordlichter. Wissenschaftler hatten vermutet, dass sich der homogene grüne Schleier in der Atmosphäre auch auf dem Mars zeigen könnten. Allerdings: Bis heute konnten diese noch nie im visuellen Spektrum beobachtet werden.Dank dem ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) der ESA hat der Mars jetzt erstmals seinen glühenden Nachthimmel enthüllt. "Wenn zukünftige Astronauten die Polarregionen des Mars erkunden, werden sie ein grünes Leuchten am Nachthimmel sehen", so die schöne Beschreibung der ESA zu den neuen Aufnahmen.Anlass für die Beobachtung war eine Entdeckung durch den Mars Express, das vor einem Jahrzehnt das Nachtleuchten im Infrarotbereich beobachtet hatte. 2020 war es dem TGO dann gelungen, grün leuchtender Sauerstoffatome hoch über der Tagseite des Mars zu beobachten.Wie die jüngst veröffentlichte Forschungsarbeit beschreibt, konnte man jetzt beobachten, wie diese Teilchen von der Tag- zur Nachtseite wandern und sich dort in niedrigeren Atmosphärenschichten neu zusammensetzten."Diese Emission ist auf die Rekombination von Sauerstoffatomen zurückzuführen, die in der Sommeratmosphäre entstehen und von den Winden in hohe Winterbreiten transportiert werden, in Höhen von 40 bis 60 km in der Marsatmosphäre", erklärt Lauriane Soret, Teil des Teams, das die Entdeckung in Nature Astronomy veröffentlichte.Neben schönen Bildern liefert das Nachtglühen den Wissenschaftlern auch wichtige Hinweise. Demnach hilft es die Zusammensetzung und Dynamik eines schwer zu messenden Bereichs der Atmosphäre zu beleuchten und erlaubt Rückschlüsse zur Sauerstoffdichte.