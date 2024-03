Qualcomm will Preis für 5G-Smartphone massiv drücken, unter 100 Euro

Der US-Chipgigant Qualcomm hat im Zuge des Mobile World Congress 2024 neben einem neuen High-End-Modem auch angekündigt, dass man schon bald dafür sorgen will, dass eine der letzten Hürden fällt, die verhindert, dass 5G-Mobilfunk wirklich breit eingesetzt werden kann - der Preis der Endgeräte.

Qualcomm ist als Hersteller der in den meisten High-End-Smartphones verbauten Prozessoren einer der führenden Anbieter, doch wird das untere Ende des Marktes bisher meist vom taiwanischen Konkurrenten MediaTek bedient. Dieser hat sich mit seinen oft günstigen Lösungen mittlerweile die Spitze im Smartphone-Markt gesichert, konnte man doch zig Millionen mehr Prozessoren verkaufen als Qualcomm.Damit die Dominanz von MediaTek im unteren Preissegment nicht unangefochten bleibt, hat Qualcomm anlässlich des MWC 2024 in der letzten Wochen eine neue Plattform für Low-End-Smartphones angekündigt. Mit dieser sollen dann erstmals auch besonders günstige Smartphones mit 5G-Unterstützung möglich werden. Aktuell gibt es zwar durch eine Menge Smartphones mit Preisen von 150 Euro oder weniger, doch unterstützen diese mehrheitlich nur LTE.Ein 5G-fähiges Smartphone, das zu Preisen von rund 100 US-Dollar oder gar weniger verkauft wird, wäre also tatsächlich ein großer Schritt. Sofern es Qualcomm & Co gelingt, auch das untere Preissegment im Hinblick auf Hardware abzudecken, würde dies die Nachfrage bei den Netzbetreibern für entsprechende 5G-Dienste unter Umständen steigern.Qualcomm gab während des MWC nun an, dass man ein entsprechendes Chipset in Arbeit hat, das wohl noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll. Um den niedrigeren Preis zu erzielen, reduziert Qualcomm bei dem Chip die Zahl der Empfängerantennen für Standalone-Netze auf zwei und spricht deshalb von einem sogenannten "SA-2Rx"-Chip. Dadurch sollen die Kosten sinken, während die Performance nicht zu stark sinkt, um so einen günstigen Chip mit niedrigerem Einstiegspreis zu schaffen.Vor allem Indien scheint bei diesem neuen Chip im Visier der Entwickler zu sein. So hatte Qualcomm schon vor einigen Jahren eine enge Kooperation mit dem dortigen Mobilfunkanbieter Reliance Jio bekannt gegeben, die jetzt noch weiter ausgebaut werden soll, um 5G-Smartphones erschwinglich zu machen und die große Zahl von 2G-Usern in dem Land zum Umstieg auf modernere Geräte zu bewegen. Dadurch sollen dann wiederum die Einnahmen aus dem Geschäft mit mobilen Online-Diensten steigen.