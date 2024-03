Linux unter Windows: Neues Interface vereinfacht die Nutzung enorm

Microsoft möchte die Verwaltung und Verwendung von Linux-Distributionen unter Windows für Anwender vereinfachen. Das Unternehmen entwickelt daher eine neue grafische Benutzeroberfläche, die die Zugänglichkeit deutlich verbessern soll.

Microsoft

Linux mit Problemen bei Zugänglichkeit

Neue grafische Oberfläche geplant

Schrittweise Entwicklung

Zusammenfassung Microsoft entwickelt GUI für Linux-Verwaltung unter Windows

Linux-Distributionen lassen sich via WSL in Windows managen

WSL bisher nur über Kommandozeile bedienbar

Neue GUI soll Zugänglichkeit von WSL für Nutzer erhöhen

Konzept von Microsoft auf GitHub gepostet

Erste Version der GUI fokussiert auf grundlegende Funktionen

Zeitpunkt für Release der GUI noch ungewiss, Entwicklung am Anfang

Auch wenn Linux im Vergleich zu Windows und macOS immer noch ein Schattendasein fristet, wird das Betriebssystem mit dem Pinguin immer beliebter. So erreichte es erst kürzlich einen Marktanteil von über vier Prozent Schon länger besteht über das Windows Subsystem für Linux (WSL) auch die Möglichkeit, Linux-Distributionen direkt unter Windows zu verwalten. Ein Dual-Boot-Setup oder das Aufsetzen einer virtuellen Maschine sind so nicht mehr nötig. Allerdings war WSL bisher nur über die Kommandozeile verfügbar. Ein Umstand, der weniger versierte Nutzer sicherlich abschreckte.Das sieht Microsoft wohl genauso und schreibt Folgendes auf einem von Windows Latest entdeckten Post bei GitHub : "Derzeit ist das Windows Subsystem für Linux eine kommandozeilenorientierte Anwendung. Es gibt keine einfache Möglichkeit für Benutzer, WSL über eine grafische Oberfläche zu steuern, mit ihm zu interagieren oder es zu verwalten."Nun will Microsoft Windows-Nutzern die Möglichkeit zu einer einfachen Verwaltung von Linux-Systemen geben. Dazu plant das Unternehmen die Einführung einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI): "Diese Funktion würde sich darauf konzentrieren, die WSL-Funktionalität über eine grafische Benutzeroberfläche verfügbar zu machen, um die Entdeckung und Nutzbarkeit für eine größere Anzahl von Benutzern zu verbessern."In dem Post auf GitHub fragt Microsoft daher auch nach Feedback zu ersten Vorschlägen für eine solche GUI. Demnach soll sie in Windows Dev Home integriert werden. Dev Home ist ein Kontrollzentrum für Windows, das Anwendern einen komfortablen Weg bietet, um etwa Workflows, Entwicklungsprojekte oder die Leistung des Systems zu überwachen. Ein passendes grafisches Konzept liefert Microsoft gleich mit.In der ersten Version des Tools sollen vor allem grundlegende Funktionen enthalten sein, wie das Installieren und Deinstallieren, Starten und Beenden und - im Fall von mehreren installierten Linux-Systemen - das Festlegen einer Standard-Distribution. Sollte das GUI auf Anklang stoßen, plant Microsoft in weiteren Schritten noch mehr Funktionalitäten hinzuzufügen.Angaben dazu, wann genau die erste Version bereitsteht, machte Microsoft bisher nicht. Da die Entwicklung allerdings erst am Anfang steht, dürfte es noch einige Zeit dauern. Dann könnte die grafische Benutzeroberfläche zur Verwaltung von Linux-Distributionen aber vielen zusätzlichen Anwendern den Einstieg in das alternative Betriebssystem ermöglichen.