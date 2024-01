Galaxy S24: Mehr zu Qualcomms neuer 'Galaxy-CPU' & dem Exynos 2400

Samsung bringt in gut einer Woche die neue Galaxy S24-Serie auf den Markt. Dabei setzt man auf eine neue Strategie, was die CPU-Ausstat­tung angeht. Uns jetzt vorliegende Informationen bestätigen scheinbar, dass der " Snapdragon for Galaxy " seine Rückkehr feiert - und in Europa doch wieder Exynos-Chips kommen.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen "for Galaxy"-Chip von Qualcomm geben. Es handelt sich um den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, welcher wieder mit einer leicht höheren maximalen Taktrate daherkommt als in anderen aktuellen Top-Smartphones. In einem uns aus vertraulicher Quelle zugespielten, angeblich offiziellen Datenblatt wird die maximale Taktrate mit 3,39 Gigahertz angegeben.Damit bestätigt sich, was seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche geisterte, bisher aber nur anhand einzelner verfrühter Einträge in der Datenbank von Geekbench nachzuvollziehen war. Die weiteren Taktraten des Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy wurden offenbar ebenfalls leicht angepasst. Sie entsprechen zumindest laut dem Datenblatt anscheinend nicht ganz dem, was man von der "normalen" Version des Snapdragon 8 Gen 3 kennt.Im Vergleich zum normalen Snapdragon 8 Gen 3 ist zwar der ARM Cortex-X4 Prime-Core mit maximal 3,39 Gigahertz ein wenig schneller - normalerweise sind es bis zu 3,3 GHz. Allerdings muss man anscheinend bei den Taktraten der anderen Kerne Abstriche hinnehmen, denn den angeblich von Samsung stammenden Angaben zufolge laufen die beiden Cluster aus ARM Cortex-A720-Kernen nur mit bis zu 2,9 bzw. 3,1 Gigahertz, während die beiden ARM Cortex-A520-Kerne nur maximal 2,2 GHz erreichen.Zum Vergleich: beim normalen Snapdragon 8 Gen 3 sind es zumindest laut den offiziellen Datenblättern des Herstellers Qualcomm bei allen Kernen - abgesehen vom Prime-Core - 100 Megahertz mehr. Denkbar wäre, dass der Taktunterschied nur durch Auf- oder Abrundung zustande kommt. Außerdem bleibt natürlich die Frage nach weiteren Unterschieden offen.Für die beiden günstigeren Modelle der Galaxy S24-Serie gibt es für Deutschland und Europa - also alle Länder, in denen die Modellnummer den Zusatz "B" trägt - nun ebenfalls Klarheit im Hinblick auf Hardware-Plattform. Es wird in jedem Fall ein Samsung Exynos 2400 verbaut. Der Chip aus Samsungs eigener 4nm-Fertigung wurde bereits vor einigen Wochen offiziell angekündigt, doch bisher nannte der Hersteller kaum Details.Aus dem uns jetzt vorliegenden Datenblatt, das wie erwähnt angeblich von Samsung selbst stammt, werden folgende Taktraten genannt: der Exynos 2400 erreicht mit seinem Prime-Core maximal 3,2 Gigahertz, läuft also ganz offiziell etwas langsamer als der Prime-Core im Ultra-Modell. Die beiden Cluster aus ARM Cortex-A720-Cores laufen jeweils mit 2,6 bzw. 2,9 Gigahertz, während die Stromsparkerne auf ARM Cortex-A520-Basis mit höchstens 1,95 GHz arbeiten.In Bezug auf Leistung scheint es zumindest anhand von Benchmark-Tests, die im Laufe der letzten Monate in der Geekbench-Datenbank aufgetaucht sind , trotz der Unterschiede bei den Taktraten nur ein Leistungsunterschied von drei bis fünf Prozent zwischen den Exynos- und den Snapdragon-basierten Modellen ergeben. Inwiefern es Unterschiede bei der Energieeffizienz gibt, lässt sich bisher natürlich nicht nachvollziehen.