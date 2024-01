Größter YouTuber steht vor Abschluss eines Mega-Deals mit Amazon

Wer sich schon einmal gefragt hat, ob das eine penetrante Zahnpasta-Werbung oder der größte YouTuber der Welt ist: Es war wohl letzteres. Denn James Donaldson alias MrBeast hat einen speziellen Stil und auch massiven Erfolg - und könnte bald via Amazon massiv kassieren.

MrBeast: Millionen Abonnenten und Abrufe

Massiver Aufwand

Neue Filme und Serien im Januar 2024

Zusammenfassung MrBeast alias James Donaldson könnte Deal mit Amazon machen

YouTuber mit 234 Millionen Abonnenten und hohen Videozugriffen

Medienimperium von 25-Jährigem könnte durch Show erweitert werden

Amazon soll Bieterkrieg um Show gewonnen haben, Wert: 100 Millionen

Geplante Wettbewerbs-Show, erste Folge auf YouTube, Rest auf Prime

Produktplatzierung und Markenintegration zentral für die Show

Donaldsons eigene Produkte betroffen, trotz Rechtsstreit bei Burgerkette

Wer an dieser Stelle nicht sofort weiß, wer MrBeast ist und was er macht: Es ist ein YouTuber mit rund 234 Millionen Abonnenten, der insbesondere merkwürdige und aufwendige Erlebnis- und Charity-Videos macht. Verstehen muss man seinen Erfolg nicht, akzeptieren hingegen schon, denn keines seiner Videos hat weniger als dreistellige Millionenzugriffe auf YouTube.Donaldson, der schon jetzt als 25-Jähriger ein kleines Medienimperium aufgebaut hat, dürfte dieses demnächst erweitern. Denn laut eines Berichts von Puck News hat sein Team in den vergangenen Wochen mehreren Streaming-Plattformen eine Show angeboten und damit einen Bieterkrieg ausgelöst. Laut den vorliegenden Informationen hat Amazon diesen gewonnen und steht kurz vor dem Abschluss des Deals, der kolportierte 100 Millionen Dollar wert sein soll.Allzu viele Details zu dieser geplanten Produktion liegen nicht vor, laut Puck News handelt es sich aber um eine Wettbewerbs-Show. Deren erste Folge soll auf YouTube gezeigt werden, der Rest dann exklusiv auf Amazon Prime Video . Das ist naheliegend, denn auf diese Weise würde man die 234 Millionen MrBeast-Abonnenten auf YouTube "anfixen" und viele davon dann auf Prime Video bringen.Die Show soll sich außerdem stark auf Produktplatzierung und Markenintegration konzentrieren. Grund dafür ist, dass Amazon die Sendung nicht alleine finanzieren kann oder will - was wiederum darauf schließen lässt, dass hier ein massiver Aufwand geplant ist.Dabei werden sicherlich auch Donaldsons eigene Produkte eine Rolle spielen, auch wenn es hier nicht immer so gut läuft, wie es sein 1000-Watt-Grinser andeutet. Denn mit seiner eigenen Burgerkette befindet sich Donaldson beispielsweise in einem Rechtsstreit. Seine neueste Geschäftsidee bzw. jüngste Produkteinführung sind übrigens Schokoriegel.