Die Gesundheit des Akkus bestimmt maßgeblich, wie lang ein Smartphone gut genutzt werden kann. Google hatte mit Android 14 erste Vorbereitungen für ein besseres Management der Batterien eingeführt, mit Android 15 bekommen Nutzer deutlich mehr Übersicht.

Teilstatus

Zusammenfassung Akkugesundheit entscheidend für Smartphone-Nutzungsdauer

Android 15 verbessert Übersicht über Batteriemanagement

Software-Updates und Reparaturfähigkeit für Langlebigkeit wichtig

Android 14 bot neue Schnittstellen für Akkuinformationen

Google zeigt Akku-Herstellungsdatum und Zyklenzahl an

Schätzung des Akkuzustands als prozentuale Leistung verfügbar

Android-Beta deutet auf Akku-Statusmarkierung wie bei Apple hin

Viele Nutzer möchten sich nicht mehr jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen. Ganz oben auf der Wunschliste für Langlebigkeit: Software-Updates und die Möglichkeit zur Reparatur. Akkus sind dabei oft die ersten Bauteile, die ausgetauscht werden müssen. Doch bevor es dazu kommt, kann viel für die Gesundheit der Stromspeicher getan werden. Android 14 hatte mit neuen Schnittstellen deutlich besseren Überblick gewährt, Android 15 lässt hier auf eine konsequente Weiterentwicklung hoffen.Mit dem Feature-Drop für Pixel im Dezember hat Google auch die Seite "Akkuinformationen" in den Einstellungen neu gestaltet. Android kann damit erste wichtige Informationen wie das Herstellungsdatum und die Zyklenzahl des Geräte-Akkus darstellen. Die APIs, die Google über die letzten Monate in das Betriebssystem integriert hat, erlauben aber einen noch deutlich tieferen Einblick. Wie Android Authority schreibt, können auch das Datum der ersten Verwendung, die Lademethode und der Ladestatus angezeigt werden.All diese Informationen fließen dann in einer Schätzung zum Gesundheitszustand des Akkus zusammen. Damit könnten Nutzer einen einfachen Wert an die Hand bekommen: die Leistung des Stromspeichers als Prozentsatz im Verhältnis zur Nennkapazität - ein "geschätzter Prozentsatz der Ladung, die die Batterie im Vergleich zum Neuzustand halten kann", so die Entwickler. Noch ist nicht abzusehen, wann Google über ein UI-Update der Einstellungs-App Zugriff gewährt.Zu guter Letzt bringt die aktuelle Betaversion von Android Hinweise auf Entwicklungen mit, die an Apples Herangehensweise erinnern. Zukünftige Versionen von Android sollen die Seriennummer des Akkus erkennen und einen "Status" zuordnen können. Damit können Batterien im Betriebssystem mit "Original", "Ausgetauscht" und "Nicht unterstützt" markiert werden. Hier ist aber noch völlig offen, wie Google und die Hersteller diese Information nutzen werden.