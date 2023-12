Beeper Mini heißt eine App, die es auf Android ermöglicht, "nativ" mit iMessage-Nutzern zu kommunizieren. Konkret bedeutet das, dass sich von Android-Smartphones Nachrichten in Richtung iOS schicken lassen und diese dort blau angezeigt werden. Nun ist die App zurück.

iOS gegen Android ist gleich Blau gegen Grün

Komplett kostenlos

Zusammenfassung Beeper Mini ermöglicht Android-iMessage-Kommunikation

Nachrichten von Android werden auf iOS blau dargestellt

App nach Blockade durch Apple mit Update zurück

Nutzer müssen sich jetzt mit Apple ID anmelden

Beeper Mini bietet lokale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Abomodell pausiert, App vorerst kostenlos verfügbar

Beeper-Gründer widersprechen Apples Sicherheitsbedenken

Über die Bedeutung von blauen und grünen Chat-Bubbles haben wir bereits im jüngsten Artikel zu diesem Thema näher geschrieben, weshalb wir das an dieser Stelle nicht noch einmal ausführen wollen. Kurz zusammengefasst werden aber Nachrichten, die sich iPhone-Nutzer gegenseitig schicken, blau unterlegt, SMS von Android-Geräten sind hingegen grün - und das ist am US-Markt von enormer Bedeutung.Beeper Mini hat einen Weg gefunden, das zu ermöglichen, und zwar per Reverse Engineering. Das funktionierte nicht nur bestens, sondern war auch sicher. Doch man hat die Rechnung zunächst ohne den Wirt gemacht, denn Apple hat relativ schnell einen Weg gefunden, Beeper Mini funktionsuntüchtig zu machen.Doch nach wenigen Tagen ist Beeper Mini nun zurück und kann wieder genutzt werden. Um das zu erreichen, haben die Entwickler per Update einige Anpassungen vorgenommen. So müssen nun Nutzer der Android-App sich per Apple ID anmelden, bisher war das nicht erforderlich. In einem Blogbeitrag schreiben die Macher der App, dass sich an der Sicherheit und Privatsphäre nichts geändert habe, Beeper Mini sei "immer noch lokal, Ende-zu-Ende-verschlüsselt auf deinem Gerät".Aufgrund der aktuellen Instabilitäten hat man sich überdies entschlossen, das bisherige Abomodell, bei dem nach einer einwöchigen Testphase 1,99 Dollar pro Monat fällig wurden bzw. werden sollten, zu pausieren. Konkret bedeutet das, dass die App bis auf Weiteres kostenlos nutzbar ist: "Die Situation war etwas chaotisch, und wir möchten die zahlenden Nutzer nicht diesem Chaos aussetzen."Aussagen von Apple widersprachen die Beeper-Co-Gründer Eric Migicovsky und Brad Murray aber entschieden. Denn Apple hat behauptet, dass die Techniken von Beeper "erhebliche Risiken für die Sicherheit und den Datenschutz der Nutzer bergen" würden.Dazu die Beeper-Gründer: "Natürlich haben wir eine Antwort erwartet. Was wir nicht erwartet hatten, war eine Doppelzüngigkeit im Stil von 1984. Die Aussage ist kompletter FUD (Fear, Uncertainty and Doubt, also " Angst, Ungewissheit und Zweifel"). Der Beeper Mini hat die Kommunikation zwischen Android- und iPhone-Nutzern sicherer gemacht. Das ist eine Tatsache."