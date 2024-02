Google hat die erste Android-15-Developer-Preview veröffentlicht

Wie erwartet hat Google nun die erste Android-15-Developer-Preview veröffentlicht. Durchgesickert war der Start vor einigen Tagen , nun ist das Update da und kann ausprobiert werden. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zum Start von Googles nächstem großem Update.

Erste Android 15 Developer-Preview ist da

Unterstützte Geräte

Pixel 6 und 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 und 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 und 8 Pro

Zusammenfassung Android 15 Developer Preview veröffentlicht

Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz

App-Leistung und Energiemanagement optimiert

Neue Funktionen für Content-Creator integriert

Preview verfügbar für diverse Pixel-Geräte

Manuelles Flashen mit Android Flash Tool möglich

Weitere Previews vor öffentlicher Beta geplant

In einem Beitrag im Android Developers Blog hat Google drei wichtige Funktionen beschrieben, die in Android 15 alias "Vanilla Ice Cream" verbessert werden. Die erste ist die Verbesserung von Sicherheit und Datenschutz.Dazu gehört die neueste Version der Privacy Sandbox auf Android sowie die Möglichkeit, nur einen Teil des Bildschirms des Geräts freizugeben, um zu verhindern, dass andere Personen Dinge sehen, die sie nicht sehen sollen. Der zweite Schwerpunkt von Android 15 ist die Verbesserung der App-Leistung des Betriebssystems. Das beinhaltet neue Funktionen im Android Dynamic Performance Framework (ADPF), wie z. B. ein Stromsparmodus, der Apps hilft, die den Strom eines Geräts sparen müssen, anstatt die gesamte Energie des Geräts zu nutzen.Es wird auch neue Schwellenwerte für die thermische Belastbarkeit enthalten. Zudem war bereits durchgesickert, dass Android 15 einen Hinweis dazu erhält, wann ein Smartphone-Akku ausgetauscht werden sollte Der dritte Bereich der großen Änderungen in Android 15 ist für Content-Creator, also für die Erstellung von Inhalten durch den Nutzer auf dem Smartphone. Die Kamera wird durch neue Erweiterungen von Android 15 mehr Kontrolle bekommen, wie erweitere Belichtungsverbesserung und mehr Zugriff auf die Blitzintensität. Außerdem wird Android 15 Unterstützung für virtuelle MIDI-Apps für Audioentwickler bieten.Die erste Vorschau ist für Entwickler gedacht und steht für die folgenden Smartphones und Tablets zur Verfügung:Unter Zuhilfenahme des Android Flash Tools lässt sich die Entwickler-Vorschau manuell flashen. Nur erfahrene Nutzer sollten das machen und die Vorschau-Versionen möglichst nicht auf ihren Alltags-Geräten nutzen, da es noch viele Bugs geben wird. Nachdem bereits eine Version (ob Developer Preview- oder später ein Beta-Build) installiert wurde, kommen weitere Versionen dann automatisch als Over-the-Air-Updates auf die Geräte.Es wird nun noch mindestens eine weitere Entwickler-Vorschau geben, bevor Google im Frühjahr die erste öffentliche Beta-Version von Android 15 veröffentlicht. Geplant ist wie gehabt, das fertige Update an alle Nutzer später in der zweiten Hälfte des Jahres freizugeben.