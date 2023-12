Anti-Embargo-Maßnahme: Huawei will Android vom Thron stoßen

In China will man nicht nur trotz des Embargos neue Smartphones bauen. Unter Federführung des Telekommunikationsausrüsters Huawei soll auch gleich Android vom Thron gestoßen werden. Dafür holt man eine ganze Reihe potenter Partner ins Boot.

Den Kern der Bestrebungen bildet HarmonyOS, das auf den Smartphones aus dem Hause Huawei zum Einsatz kommt. Dieses basiert zwar selbst auf Android, wurde in den letzten Jahren aber soweit fortentwickelt, dass es inzwischen nicht mehr von den US-Sanktionen gebremst werden kann. Alle dem Embargo unterliegenden Technologien wurden inzwischen ersetzt.Nun folgte der nächste Schritt, wie das US-Magazin Forbes berichtet. Hunderte von technischen Experten aus vielen der größten staatlichen und privaten Unternehmen Chinas, darunter die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Telecom, Meituan und Baidu, kamen letzten Monat in Peking zusammen. Ziel des Treffens war es, ihre Mitarbeiter zu schulen, damit sie als Entwickler für das Harmony Operation System (OS) von Huawei zertifiziert werden können.Vor einiger Zeit blickte die Fachwelt erstaunt auf Huawei, als der Konzern trotz des Embargos ein neues Smartphone mit eigens produziertem Chip auf den Markt brachte. Inzwischen kommt das Unternehmen in China schon wieder auf rund 10 Prozent Anteil an den Verkaufszahlen. Damit liegt man zwar noch weit hinter den 72 Prozent von Android, was sich insbesondere auf dem chinesischen Markt aber schnell ändern kann.Und dieses Szenario wird immer wahrscheinlicher, wenn China seinen bewährten "gesamtnationalen Ansatz" zur Erreichung dieses Ziels einsetzt. Dies würde bedeuten, dass dem Bestreben Huaweis, den chinesischen Smartphone-Markt von den USA abzukoppeln, Priorität eingeräumt wird. Angesichts der genannten Unterstützer bei der kürzlich durchgeführten Konferenz, lässt sich bereits eine entsprechende Entwicklung erahnen.In der Vergangenheit gab es bereits mehrfach Versuche, eine weitere Mobile-Plattform zu etablieren, darunter Windows Mobile, Samsung Bada, Firefox OS und Nokias Meego. Erfolgreich war keiner von ihnen. Allerdings standen diese auch jeweils in freier Konkurrenz zu Android, während Huawei wahrscheinlich den chinesischen Staat und den weltgrößten Smartphone-Markt hinter sich hat. Und wenn erst einmal China erfolgreich erobert ist, dürften nach und nach andere Märkte folgen.