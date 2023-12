Microsoft schafft Microsoft Defender Application Guard für Edge ab

Microsoft legt zum Jahresende noch einmal bei den Meldungen über ver­al­te­te Funktionen nach: Laut der Online-Dokumentation des Windows-Supports trifft es jetzt auch den Microsoft Defender Application Guard für Edge . Updates wird es somit nicht mehr geben.

MDAG fliegt raus

"Microsoft Defender Application Guard, einschließlich der Startprogramm-APIs für isolierte Windows-Apps, ist für Microsoft Edge for Business veraltet und wird nicht mehr aktualisiert. Laden Sie das Whitepaper zur Microsoft Edge For Business-Sicherheit herunter, um mehr über die Sicherheitsfunktionen von Edge for Business zu erfahren."

Das meldet das Online-Magazin Beta News . Microsoft ist derzeit fleißig dabei, Funktionen in Windows und anderen Produkten zu entfernen. Seit September hat das Unternehmen bereits mehr als zehn Funktionen abgeschafft, und nun kommt eine weitere hinzu - der Microsoft Defender Application Guard für Edge (kurz MDAG).Der Defender Application Guard ist ein reines Unternehmens-Produkt und ist bereits im November für Office abgeschafft worden, nun trifft es diese Sicherheitsfunktion im Webbrowser Edge.Die Abschaffung des Microsoft Defender Application Guard für Edge hat also keine Auswirkungen auf reguläre Endkunden.Der Application Guard nutzt die Hardware-Isolierung in Windows, um sicherzustellen, dass nicht vertrauenswürdige Websites in einer in sich abgeschlossenen Umgebung geöffnet werden und es somit keinen Zugriff auf Unternehmensnetzwerke geben kann.In der Liste der veralteten Funktionen schreibt Microsoft nun Folgendes Diese Schutzfunktion wird nun eingestellt, es gibt aber andere Möglichkeiten, die Administratoren für ihre Netzwerke zur Absicherung nutzen können. Microsoft informiert dazu nun in einem umfangreichen Whitepaper für "Microsoft Edge for Business Security" (PDF).