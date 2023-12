Trotz Embargo: Huawei bald neue Nr.1 bei faltbaren Smartphones?

Samsung hatte sich mit seinen Smartphones mit faltbaren Displays zwar als "First Mover" ein ordentliches Polster erarbeitet, doch der bisherige Marktführer muss seinen Platz wohl bald abgeben. Ausgerechnet Huawei könnte die neue Nr. 1 sein.

Huawei

Huawei noch im Dezember mit Billig-Foldables?

Chinesische Hersteller laufen Samsungs Display-Sparte den Rang ab

Zusammenfassung Samsung könnte Führung bei Falt-Smartphones verlieren

Huawei auf dem Weg zur Nr. 1 bei faltbaren Displays

Ross Young prognostiziert Huawei als Marktführer

Chinesische Display-Hersteller überholen Samsung

Visionox und BOE profitieren von chinesischer Nachfrage

Huawei plant günstigere Foldables mit eigenem 5G-Chip

Erwartung: Huawei überholt Samsung Anfang 2024

Der aufgrund von Befürchtungen rund um die "nationale Sicherheit" von den USA seit Langem mit weitreichenden Sanktionen belegte chinesische Huawei-Konzern dürfte nach Einschätzung eines erfahrenen Analysten für Themen aus dem Bereich der Display-Industrie bald zum Marktführer bei Smartphones mit faltbaren Displays aufsteigen - zumindest was deren verkaufte Stückzahlen angeht.Geht es nach den Quellen von Ross Young , der als Chef der Firma Display Supply Chain Consultants (DSCC) über beste Kontakte zu Vertrags- auf Auftragsfertigern der großen Smartphone-Hersteller verfügt, wird Huawei bald nach Stückzahlen der größte Anbieter von Smartphones mit faltbarem Display sein.Laut Young werden gleichzeitig erstmals chinesische Hersteller mehr Displays für Geräte mit faltbaren Bildschirmen liefern als Samsung. Gemeint ist in diesem Fall der chinesische Anbieter BOE, wobei auch die Firma Visionox mit einem deutlichen Anstieg ihres Marktanteils im vierten Quartal 2023 rechnen kann, so die Analyse von DSCC.Der Grund für diese Entwicklung ist nach Angaben von Young, dass die Nachfrage rund um Samsungs neue Foldable-Smartphones der Galaxy Z Fold und Z Flip Serien nicht mit dem kräftigen Anstieg der Stückzahlen bei den chinesischen Herstellern mithalten kann. Visionox und gerade BOE würden davon profitieren, dass sowohl mit Honor, Oppo und bald auch Huawei mehrere große chinesische Hersteller jüngst neue Foldables auf den Markt bringen.Gleichzeitig soll Huawei, wie schon früher aus der Gerüchteküche rund um das Unternehmen zu hören war, schon bald die Einführung neuer, deutlich günstigerer Foldable-Smartphones planen. Möglich wird dies auch, weil Huawei inzwischen einen Weg gefunden hat, ein halbwegs konkurrenzfähiges SoC für seine Smartphones mit 5G-Modem zu fertigen und so wieder ausreichende Performance bieten kann, ohne dafür auf die durch das US-Embargo nicht verfügbaren Prozessoren von amerikanischen Herstellern angewiesen zu sein.Bereits im ersten Quartal 2024 erwartet Young deshalb, dass Huawei mit seinen günstigeren Foldables in China ein Millionenpublikum erreichen kann, was letztlich schnell dazu führen dürfte, dass man so Samsung als Nummer 1 unter den Anbietern von Smartphones mit faltbaren Bildschirmen überholt. Die Einführung der neuen, günstigen Foldables von Huawei wird laut dem DSCC-Analysten für Ende Dezember 2023 bzw. Anfang 2024 erwartet.