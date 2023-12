FritzSmart Gateway: Neue AVM-Software startet Jalousiensteuerung

AVM arbeitet an neuen Funktionen für das in diesem Jahr gestartete FritzSmart Gateway. Besitzer eines solchen Geräts können jetzt ein Update erhalten, das unter anderem ab sofort Support für Rollos und für Unterputz-Module für Jalousien anbietet.

AVM

Verbindungsstück für Zigbee-Geräte

So funktioniert die Aktualisierung

Zusammenfassung AVM bringt Update für FritzSmart Gateway

Neue Funktionen für Rollos und Jalousien

FritzOS 7.58 unterstützt Zigbee-Geräte

Installation von Smart-Home-Geräten vereinfacht

Stabilität bei vielen Zigbee-Geräten verbessert

Fehler bei Statusübermittlung behoben

Update via "fritz.smartgateway" im Browser

Das ist aber nicht alles, was neu ist. Wir haben uns das Update für das noch neue Gerät einmal näher angeschaut und erklären euch am Ende dieses Beitrags auch, wie ihr die neue Software-Version am schnellsten erhalten könnt.Das neue FritzOS 7.58-Funk­ti­ons­-Up­date gibt es ab sofort für das Gateway von AVM. Mit diesem Gerät lässt sich als ein Verbindungsstück für Smart Home-Geräte einsetzen, die den Zigbee-Standard nutzen. So kann man zum Beispiel LED-Lampen von Drittanbietern in sein Fritz-Netzwerk integrieren und gemeinsam mit FritzDECT-Zubehör verwalten.Mit dem Software-Update bringt AVM nun die Möglichkeit, die Anmeldung von Smart-Home-Geräten mit einem Installations-Code durchzuführen.Zudem startet die bereits erwähnte Unterstützung von Rollos und Unterputz-Modulen für Jalousien. Das Update verbessert allgemein Smart Home im FritzBox-Heimnetz und die Stabilität von Installationen mit vielen Zigbee-Geräten. Außerdem konnte AVM ein Problem beheben, durch das es zu einer fehlerhaften Statusübermittlung von Zigbee-Geräten im FritzBox-Heimnetz kommen konnte.Das das FritzSmart Gateway ein Zusatzgerät ist, läuft das Update über das angeschlossene Fritz-Netzwerk als Online-Update. Dazu geht man im Webbrowser seiner Wahl auf "fritz.smartgateway" und meldet sich gegebenenfalls neu an.Dort sucht man den Punkt "Assistenten", und wählt dort"Update" bzw. "Firmware aktualisieren" aus. Im Anschluss wird die neueste Version automatisch geladen und installiert. Der Vorgang kann einige Minuten dauern.