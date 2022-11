FritzApp WLAN startet bessere WLAN-Messung und Repeater-Bewertung

Der Internet-Spezialist AVM hat für die FritzApp WLAN eine neue, verbesserte Version veröffentlicht. Wer FritzBoxen und andere Netzwerk-Geräte von AVM betreibt und ein iPhone oder iPad nutzt, kann das Update ab sofort beziehen.

Was kann die App?

Update empfohlen

Verbesserungen "WLAN messen" bietet Auswahl, um zwischen gleichzeitigem und einzelnem Messen von WLAN-Durchsatz und Latenz zu wechseln

Noch zutreffendere Bewertung der Repeater-Position(en) unter "Meine Repeater"

Darstellung mit neuer Schriftart

AVM

AVM hat dabei überarbeitete Funktionen vorgestellt. Nutzer der Smartphone-App bekommen ab sofort die Version 1.8.4. Das Update kommt automatisch. Alternativ lässt es sich im App Store laden Die FritzApp WLAN für iOS-Nutzer bekommt mit der neuen Version jetzt eine interessante Neuerung. Ab sofort können iOS-Nutzer in der App unter dem Punkt "WLAN messen" zwischen gleichzeitigem und einzelnem Messen von WLAN-Durchsatz und Latenz auswählen. Bisher ging das so nicht. Zudem wurden die Bewertungen für Repeater-Standorte verbessert. Wir haben die kompletten Release-Notes am Ende des Beitrags mit angefügt. Viele Änderungen gibt es allerdings nicht.Die Smartphone-App bietet eine Reihe praktischer Features. So lässt sich der ideale Repeater-Standort besser ermitteln, indem man an den aufgestellten Plätzen eine Messung durchführt und Anpassungen vornimmt. Zudem kann man Gastzugänge erteilen, ohne dazu an den PC zu müssen, und kann sich eine Analyse der gefundenen Funknetze, sowie deren Parameter wie die eingesetzte Verschlüsselung, den genutzten Funkkanal und die Signalstärke anzeigen lassen.Die Updates werden allen Nutzern empfohlen, da AVM bei jedem Update auch sicherheitsrelevante Änderungen vornimmt. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen; generell läuft die Verbindung ab FritzOS 6.50. AVM bittet Nutzer seiner Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.