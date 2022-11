FritzApp-Updates: Netzwerkzugriff einrichten künftig per App unterwegs

Der Internet-Spezialist AVM hat für eine Reihe seiner Smartphone-Kompagnon-Apps Feature-Updates herausgegeben. So wird für die MyFritzApp eine neue Funktion starten, mit der die Einrichtung für Zugriff auf die Benutzeroberfläche möglich wird.

Verbesserte Darstellungen

Damit kann man dann viel mehr gleich vom Smartphone aus ohne einen PC machen. Auch die FritzApp Smart Home bekommt ein Update mit einer Reihe an Verbesserungen.Wer die MyFritzApp für die FritzBox-Netzwerkverwaltung mit einem iPhone oder iPad nutzt, bekommt damit jetzt ein interessantes Funktions-Update. Die neue App-Version trägt die Nummer 2.7.1 und dient vor allem der Stabilitätsverbesserung sowie der Fehlerbehebung - zudem gibt es eine neue Funktion: AVM ermöglicht einen komfortablen Zugriff auf die FritzBox-Benutzeroberfläche von unterwegs. Dabei werden jetzt die Einrichtung eines MyFritz-Kontos und eines Zertifikats von Let's Encrypt direkt aus der App heraus angeboten, auch wenn diese noch nicht aktiv sind (ab Fritz Labor-Version 7.39).Das wird also zunächst einmal nur in Verbindung mit der Vorschau-Version von FritzOS 7.50 möglich. Wer die Beta nicht auf der FritzBox nutzt, kann die neue Funktion dementsprechend auch noch nicht ausprobieren und muss warten, bis die Freigabe für alle Nutzer erfolgt.Das zweite Update steht ebenfalls für iPhone-Nutzer zur Verfügung. Es handelt sich um Version 1.6.5 für die FritzApp Smart Home Es gibt einige Verbesserungen. So startet eine neue Anzeige der Gesamtleistung bei Gruppen von schaltbaren Steckdosen sowie eine Darstellung mit neuer Schriftart und aktualisierten Symbolen. Laut AVM gibt es mit jeder Aktualisierung auch sicherheitsrelevante Änderungen, daher werden beide App-Updates allen Nutzern empfohlen. Die neuen Versionen stehen ab sofort als Aktualisierung oder als Download über den iOS App-Store bereit (Links am Ende des Beitrags).AVM bittet Nutzer seiner Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern. Auch Verbesserungsvorschläge und Funktionswünsche sind immer gern gesehen.