AVM startet wichtige Verbesserungen für FritzApp Smart Home

AVM hat für die FritzApp Smart Home für iPhone und iPad ein wichtiges Funktions-Up­date herausgegeben. Es gibt gleich zwei Neuerungen, die ab sofort ausprobiert werden können, sowie Verbesserungen unter der Haube.

AVM

Smart Home-App mit großem Fortschritt

Was kann die FritzApp Smart Home?

Die App kann jetzt zum einen voreingestellt in Französisch, Niederländisch, Polnisch und Spanisch verwendet werden, wie es bereits für Android-Nutzer der Fall ist. Zum anderen startet eine neue Verlinkung zur FritzBox-Benutzeroberfläche in der App und zwar in den Detailseiten von Geräten und Gruppen.Neben den beiden Neuerungen starten zudem noch Verbesserungen. AVM bleibt dabei aber vage - es heißt lediglich, es gäbe noch "Stabilitäts- und Detailverbesserungen" sowie eine verbesserte Darstellung von Fenstersensoren.Die neue Versionsnummer lautet 2.1.0. Aktualisiert wird die iPhone- und iPad-App Weitere Änderungen gibt es nicht, obwohl AVM auch schreibt, dass jedes Update sicherheitsrelevante Änderungen mitbringt und daher nach Möglichkeit nicht übersprungen werden sollte. Die neuen Versionen sind ab sofort als automatisches Update oder über die App Stores zu beziehen. AVM bittet Nutzer der Apps, ihnen Feedback zur Anwendung zu senden, um die Apps weiter zu verbessern.Die FritzApp Smart Home dient als Fernbedienung für alle FritzDECT-Geräte. Mit der Anwendung wird alles von der Einrichtung, Betrieb und Änderungen im Smart-Home einfach mit wenigen Klicks verwaltbar. Die Updates werden allen Nutzern empfohlen. Für das Fritz-Netzwerk werden einige Funktionen nur unterstützt, wenn die angeschlossenen FritzBoxen mindestens FritzOS 7.10 nutzen.