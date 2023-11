Auf GTA-Basis sollte Zombie-Spiel entstehen, aber es war 'zu depressiv'

Derzeit erwarten viele gespannt die Enthüllung des lang erwarteten Trailers zu Grand Theft Auto 6. Kein Geheimnis mehr ist, dass GTA VI nach Vice City führen wird - nicht zum ersten Mal. Aus der GTA- und Vice City-Geschichte gibt es nun eine interessante Enthüllung.

Es gibt kaum einen Entwickler, der so auf Geheimniskrämerei setzt wie Rockstar Games. Das ist aber kein Wunder, denn schließlich sind die Spiele des bekannten Studios regelrechte Events. Der in New York beheimatete Entwickler ist bekannt dafür, nur verhältnismäßig wenige Marken zu bedienen. Doch beinahe wäre ein Zombie-Spiel dazugekommen, wie der ehemalige Rockstar-Mitarbeiter Obbe Vermeij verriet (via Rock, Paper, Shotgun ).Vermeij hat aus Anlass der kommenden GTA 6-Trailer-Veröffentlichung ein Blog gestartet, in dem er aus dem Nähkästchen plaudert und verrät, wie die Rockstar-Spiele entstanden sind - und auch, wie bzw. welche nicht umgesetzt wurden. So erzählt er etwa, dass Rockstar North 2002 das Gefühl hatte, etwas anderes machen zu wollen."Nach Vice City gab es bei North das Gefühl, dass es schön wäre, etwas anderes zu machen. Etwas, das nicht GTA war", erinnert sich Vermeij. "Einige wollten ein Zombie-Survival-Spiel machen. Programmierer mögen Fantasy. Künstler mögen Zombies. Ich weiß nicht, warum das so ist."Dabei hatte Rockstar die Idee, den Code von Vice City erneut zu verwenden, um ein auf einer Insel spielendes Zombie-Survival-Spiel zu entwickeln: "Das Game sollte auf einer windigen, nebligen schottischen Insel spielen. Der Nutzer würde konstant von Zombies angegriffen werden. Um sich fortzubewegen, hätte man Fahrzeuge benutzen müssen, die aber Treibstoff benötigen. Die Beschaffung des Treibstoffs sollte ein wichtiger Teil des Spiels sein."Allzu lange hielt sich diese Idee allerdings nicht, denn "Z", wie das Spiel als Arbeitstitel hieß, war nur etwa einen Monat lang in aktiver Entwicklung. Grund: Das Spiel war nämlich nicht gerade optimistisch, so Vermeij: "Die Idee schien deprimierend und verlor schnell an Kraft. Selbst die Leute, die die Idee ursprünglich entwickelt hatten, verloren den Glauben daran. Wir ließen die Idee fallen und machten mit San Andreas weiter."