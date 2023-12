Tesla-Streik erreicht Dänemark, Dockarbeiter und Lkw-Fahrer beteiligt

In Schweden läuft seit Wochen ein Arbeitskampf gegen Tesla . Diesem haben sich zahlreiche Gewerkschaften angeschlossen, die eigentlich nicht direkt betroffen sind, und zwar aus Solidarität. Diese erreicht nun auch Dänemark, denn dort machen unter anderem Hafenarbeiter mit.

Mitte November titelten wir noch, dass sich ein ganzes Land gegen Tesla verbündet. Dieser Satz gilt zwar immer noch, denn der Elektroautobauer konnte bisher nicht zum Einlenken gebracht werden, aber er ist nicht mehr ganz zutreffend. Denn der Streik hat nun auch ein zweites skandinavisches Land erreicht.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat die dänische Gewerkschaft 3F heute bekannt gegeben, dass man schwedische Mechaniker im Arbeitskampf gegen Tesla unterstützen wird. Konkret wird man sich weigern, Fahrzeuge des US-Autokonzerns für Kunden in Schweden zu entladen oder zu transportieren.Damit schließt Dänemark eine Art Lücke, die es Tesla über einen im wahrsten Sinn des Wortes Umweg ermöglicht hat, weiterhin Fahrzeuge nach Schweden zu bringen. "Wie die Unternehmen ist auch die Gewerkschaftsbewegung global, und zwar für den Schutz der Beschäftigten", sagte 3F-Chef Jan Villadsen. Er fügte an, dass die Ausweitung des Streiks auf Dänemark auf Bitte der schwedischen Gewerkschaft IF Metall erfolgt sei.Der dänische Streik richtet sich punktuell gegen das Tesla-Geschäft in Schweden, denn neben den Dockarbeitern weigern sich auch Lkw-Fahrer, Teslas in das skandinavische Nachbarland zu transportieren. In Dänemark selbst geht das Geschäft des Elektroautobauers hingegen ungestört weiter.Der schwedische Streik gegen Tesla hat Ende Oktober begonnen. Hintergrund ist die Forderung der schwedischen Gewerkschaft IF Metall nach einem Tarifvertrag für Tesla-Mechaniker. Diesem Arbeitskampf haben sich seither zahlreiche weitere Gewerkschaften angeschlossen. So werden Ladesäulen von Tesla nicht länger von Elektrikern gewartet und Ausstellungsräume des Autobauers nicht mehr geputzt. Einen gerichtlichen Rückschlag gab es allerdings, denn per einstweiliger Verfügung wurde der schwedischen Post bzw. dem Staat untersagt, die Verteilung von Kfz-Kennzeichen an Tesla-Käufer zu verhindern.