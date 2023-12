Lizenzgründe: PlayStation-Nutzer verlieren bestimmte 'gekaufte' Inhalte

Es kommt immer wieder vor, dass Kunden feststellen müssen, dass sie online gekaufte digitale Inhalte nicht wirklich besitzen - sondern nur Nutzungsrechte. Das müssen nun auch PlayStation-Nutzer erfahren, denn sie müssen sich von bestimmten Inhalten verabschieden.

Vor mittlerweile 14 Jahren sorgte ein besonderer bzw. besonders kurios-kontroverser Fall für Aufsehen: Denn Amazon musste per Fernwartung ein Buch von den Kindle-Geräten von Nutzern löschen, und zwar ausgerechnet die Überwachungs-Dystopie 1984 von George Orwell . Das zeigte bestens auf, dass man heutzutage Inhalte nie wirklich selbst besitzt.Seither gab es immer wieder Fälle, bei denen Nutzer den Zugriff auf "ihre" Käufe später wieder verloren haben und nun kommt hier ein weiteres Kapitel dazu. Denn PlayStation-Besitzer, die Inhalte des TV-Senders Discovery besitzen, haben dieser Tage eine besondere Nachricht erhalten. Diese setzt sie in Kenntnis, dass sie aufgrund von "Inhaltslizenzvereinbarungen" auf alle Discovery-Inhalte, die sie besitzen oder zu besitzen glaubten, nicht mehr zugreifen können.Das Statement von Sony ist auch auf der PlayStation-Webseite zu lesen (via VG247 ): "Ab dem 31. Dezember 2023 wird es aufgrund unserer Lizenzvereinbarungen mit Inhaltsanbietern nicht mehr möglich sein, zuvor gekauften Discovery-Inhalte anzusehen und die Inhalte werden aus deiner Videothek entfernt."Auf der Webseite sind auch die einzelnen Titel der Inhalte aufgelistet, es sind zahlreiche Dokumentationen und Reality-Produktionen, darunter Serien wie MythBusters (das ist der einzige Name, der uns bei der schnellen Durchsicht aufgefallen ist). Wie viele Sendungen es genau sind, haben wir nicht genau gezählt, es sind aber definitiv über 1000.Die Sendungen kann man zwar vielfach als B-Ware klassifizieren, die man nicht unbedingt besitzen muss, wer sich aber für eine bestimmte Show interessierte, wird dennoch enttäuscht sein. Aber so ist sie eben, die schöne neue Digital-Welt.