Sony bringt in diesen Wochen die neue, kleinere PlayStation 5 Slim auf den Markt. Bisher war jedoch noch kein direkter Vergleich der neuen Slim-Version mit den älteren, größeren Modellen möglich. Jetzt gibt es erste Fotos, die die beiden PS5-Größen nebeneinander zeigen.

Phantompainss X/Twitter

Erste Fotos erlauben direkten Größenvergleich

Zusammenfassung Sony bringt kleinere PlayStation 5 Slim auf den Markt

Erste Fotos vergleichen PS5 Slim und Standard-Edition

PS5 Slim ist kompakter und weniger hoch und dick

Verwendung effizienterer Komponenten ermöglicht Größenreduktion

Port-Ausstattung der PS5 Slim bleibt unverändert

Optisches Laufwerk der PS5 Slim benötigt Online-Aktivierung

Kritik an potenzieller Nutzungseinschränkung durch Online-Aktivierung

Der X/Twitter-User Phantompainss hat gestern einige Fotos veröffentlicht, die die neue PS5 Slim Edition neben einer PlayStation 5 Standard-Edition zeigen. Der Post des Users ist mittlerweile wieder verschwunden, doch landeten die Fotos vor der Löschung bereits auf diversen Websites.Die Fotos zeigen die beiden Konsolen im direkten Vergleich, wobei auf den ersten Blick klar wird, dass das neue Modell erheblich kompakter ausfällt als die seit der Einführung der PS5 vor einigen Jahren angebotenen Varianten. Die PS5 ist weniger hoch und deutlich weniger dick, was deutlich macht, dass es Sony durchaus gelungen ist, die neue Ausgabe wesentlich zu schrumpfen.Möglich wird dies natürlich vor allem durch die Verwendung modernerer und effizienter arbeitender Komponenten. Unter anderem erfolgt die Fertigung der Recheneinheit im Inneren jetzt wahrscheinlich mit einer geringeren Strukturbreite, sodass die neue PS5 Slim weniger Energie benötigt und weniger Abwärme entsteht. Dadurch können auch Netzteil und Kühlsystem in ihren Ausmaßen reduziert werden.An der Port-Ausstattung der PlayStation 5 Slim ändert sich offensichtlich nichts gegenüber den älteren Varianten. Es gibt also wie zuvor einen HDMI- und einen Ethernet-Anschluss, zwei USB-Ports und den Stromanschluss auf der Rückseite. Die Fotos zeigen außerdem das optische Laufwerk, welches nur nach einer Online-Aktivierung genutzt werden kann.Anscheinend müssen alle Käufer der ab Werk mit Laufwerk gelieferten PS5 Slim-Ausgabe künftig zunächst einer Aktivierung des Laufwerks über das Internet zustimmen. Das Blu-Ray-Laufwerk wird dabei mit der eigentlichen Spielkonsole mittels eines digitalen Schlüssels verknüpft. Diese Vorgabe sorgte bereits für einige Kritik , da so theoretisch die Nutzung in fernerer Zukunft beschränkt werden könnte, wenn Sony die für die Aktivierung nötigen Server abschalten sollte.