PlayStation Network: Konten werden grundlos permanent gesperrt

Derzeit müssen PlayStation-Nutzer ein regelrecht mysteriöses Erlebnis machen, denn sie werden von ihren Konten auf dem PlayStation Network ausgesperrt. Denn Sony spricht gegen diverse Anwender permanente Verbannungen aus - doch niemand weiß so recht, warum.

Permanente Sperren, Gründe unklar

Discovery-Lizenzprobleme

"Dieses Konto ist aufgrund von Verstößen gegen die PlayStation Network-Nutzungsbedingungen und die Benutzervereinbarung dauerhaft vom PlayStation Network gesperrt." Diese und ähnliche Nachrichten bekommen seit gestern Sony-Nutzer. Dabei handelt es sich auch um keine Einzelfälle, wie ResetEra und The Verge berichten.Dabei ist der Ärger bei vielen entsprechend groß, denn zahlreiche Nutzer haben viel Geld für Inhalte wie Spiele ausgegeben und können nun nicht länger darauf zugreifen. Sony hat sich dazu auch nicht öffentlich geäußert. Im Bereich "Wichtige Hinweise zu PlayStation-Produkten und -Services" ist bisher auch keine Information zu finden.In sozialen Medien hat sich der japanische Elektronikkonzern ebenfalls noch mit keinem Wort dazu geäußert, gleiches gilt für Presseanfragen. Es ist derzeit nicht klar, wie weit verbreitet das Problem ist, die Betroffenen beteuern aber, nichts Unerlaubtes gemacht zu haben. Viele wurden auch direkt ausgesperrt, ohne eine E-Mail zu bekommen. Es ist deshalb denkbar, dass es sich hierbei schlichtweg um einen Bug handelt. Laut Reddit ist der Support von Sony alles andere als hilfreich und würgt Anfragen dazu mehr oder weniger kommentarlos ab.Es ist nicht der erste bzw. einzige aktuelle Fall, dass Sony mit einer Konto-Angelegenheit in den Medien landet. Denn vor kurzem gab das Unternehmen bekannt, dass Nutzer aus Lizenzgründen den Zugriff auf früher gekaufte Inhalte des auf Dokumentationen und Reality-Inhalte spezialisierten Senders Discovery verlieren.Einen Zusammenhang können wir an dieser Stelle zwar nicht ausschließen, sehr wahrscheinlich ist es aber nicht, dass die Kontosperren mit dem Lizenzproblem zusammenhängen.