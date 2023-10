Diablo 4: Titel und auch Inhalt der ersten Erweiterung sickert durch

Diablo 4 erfreut Fans derzeit mit Season 2, in dieser macht Blizzard auch vieles richtig, da der Entwickler zahlreiche Kritikpunkte aus Season 1 ausmerzt. Doch die drei Monate langen Seasons sind nicht alles, man arbeitet auch schon an einer Erweiterung. Name: Lord of Hatred.

Einmal pro Jahr kommt eine Erweiterung

Lord of Hatred

Zusammenfassung Diablo 4 startet erfolgreich in die Season 2

Blizzard arbeitet an Erweiterung "Lord of Hatred"

Erweiterungen sollen jährlich erscheinen und neue Inhalte bieten

Vorstellung der ersten Erweiterung wahrscheinlich im November

Erweiterung konzentriert sich auf Charakter Mephisto

Enthält neue Region "Kurast" und Klasse "Spiritborn"

Einführung eines neuen Systems für Söldner, Runensteine und Raids

Blizzard hat bereits vor einigen Wochen via Interview bekannt gegeben, dass man neben den vierteljährlichen Seasons auch echte bzw. vollwertige Erweiterungen bereitstellen wird. Diese soll es etwa einmal pro Jahr geben und diese Expansions werden u. a. neue Einzelspieler- bzw. Kampagneninhalte sowie Charakterklassen bieten.Die Vorstellung der ersten Erweiterung kann man wohl für den November erwarten, denn dieses Jahr wird es nach einer covidbedingten Pause wieder eine echte BlizzCon geben. Die Hausmesse des Entwicklers ist natürlich der optimale Rahmen für derartige Enthüllungen. Doch wie Wccftech berichtet, haben Dataminer schon jetzt Details über eine Technical Alpha von Version 2.0 in der privaten Testing-Branch von Blizzard herausgefunden, wie die erste Erweiterung heißen könnte und auch, was sie vermutlich bieten wird.Demnach wird die Erweiterung Lord of Hatred heißen und sich auf Prime Evil Mephisto konzentrieren. Dieser war bzw. ist schon Teil des Hauptspiels und angesichts des Endes von Diablo 4 ist es auch keine große Überraschung, dass Mephisto in der ersten Erweiterung eine bzw. die Hauptrolle übernehmen wird.Lord of Hatred wird auch eine Region mit sich bringen, die bereits aus Diablo 2 bekannt ist, nämlich Kurast. Weiterhin wird es darin eine neue, auf Natur fokussierte Klasse namens Spiritborn geben. Dazu kommen ein neues System für Söldner, mit dem man NPCs anheuern, ausrüsten und aufleveln kann. Schließlich ist auch noch von Runensteinen und Raids die Rede.Das klingt spannend und auch durchaus realistisch, man sollte diese Informationen aber dennoch mit einiger Vorsicht sehen. Denn es ist natürlich noch recht früh und Pläne können sich im Verlauf der Entwicklungsarbeit noch ändern.