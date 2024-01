Diablo 4: Nvidia und Blizzard kündigen offiziell Raytracing-Support an

Blizzards Action-Rollenspiel Diablo 4 hatte zwar einen holprigen Start, das betraf aber eher Balance und diverse Inhalte - technisch war das Game von Anfang an sauber und lief auf schwächeren Systemen einwandfrei. Demnächst wird es noch hübscher, nämlich per Raytracing.

Raytracing für Diablo 4 kommt im März

Nvidia und Blizzard zeigen, wie Raytracing in Diablo 4 aussehen wird

Zusammenfassung Diablo 4 startete mit Balance-Problemen, aber technisch stabil

Technische Optimierung durch Raytracing für Diablo 4 angekündigt

Grafik des Spiels bereits vorher hochwertig und flüssig

Raytracing-Feature wurde auf der CES zusammen mit Nvidia präsentiert

Unterstützung für Nvidias Reflex und DLSS 3 bereits vorhanden

Raytracing soll im März eingeführt werden, noch in Arbeit

Nvidia-Trailer zeigt Effekte, aber keine genauen Systemangaben

Man konnte Diablo 4 anfangs für so manches kritisieren, Grafik und Technik gehörten aber zweifellos nicht dazu. Denn das Spiel sah und sieht trotz einer reduzierten Farbpalette bestens aus und läuft auch mehr als flüssig. Raytracing bot das Spiel bislang aber bis jetzt nicht, doch im Rahmen der Consumer Electronics Show (CES) haben Blizzard und Nvidia genau dieses vorgestellt.Bereits zuvor hat Diablo 4 Unterstützung für Nvidias Reflex and DLSS 3 bekommen und es ist auch alles andere als ein Geheimnis, dass Blizzard auch gerne Raytracing integrieren will - das ist seit bereits der offenen Beta zum Spiel bekannt. Bisher wurde diese Grafik-Technologie aber bislang nicht umgesetzt. Nun war es aber eben so weit, im Rahmen der Nvidia-Pressekonferenz wurde nämlich angekündigt, dass Raytracing im März dieses Jahres kommen wird (via PC Gamer ).Im dazugehörigen Trailer kann man auch sehen, wie das Ganze aussehen wird. Der Effekt ist bei Reflexionen und Schatten sichtbar, aber auch kein absoluter Gamechanger, der einen mit offenem Mund zurücklässt. Wer also keine RTX-fähige Grafikkarte besitzt, muss nicht unbedingt alles stehen und liegen, um sich sofort neue Hardware zu besorgen. Wer Diablo 4 zum Anlass nimmt, sein System entsprechend aufzurüsten, der hat noch rund zwei Monate Zeit dafür, da Blizzard damit bisher nicht ganz fertig ist.Den von Nvidia veröffentlichen Trailer sollte man auch nicht zu genau nehmen, da hier zwar Effekt und technische Daten wie Framerate zwar zu sehen sind bzw. eingeblendet werden, nicht aber die Information gegeben wird, auf welchem System genau diese Angaben erzielt wurden.