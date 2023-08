Diablo 4: Blizzard kündigt Neuerungen und Start der zweiten Season an

Anlässlich der Gamescom 2023 äußert sich Blizzard erstmals zu den neuen Inhalten und dem Starttermin der zweiten Diablo 4 Season . Die Saison des Blutes thematisiert den Aufstieg der Vampire in Sanktuario und kommt mit einer Vielzahl von Komfort-Funktionen für Spieler.

Blizzard

Aufstieg der Vampire in Diablo 4

Neue NPC-Begleiterin und Komfortfunktionen

Effizientere Inventarverwaltung für Edelsteine.

Paragonpunkte, Fertigkeitspunkte, Trankladungen und Obolus-Kapazitätsupdates werden nun in eine neue Saison übertragen, wenn sie mit einem Charakter aus dem ewigen oder einem früheren saisonalen Realm erreicht wurden.

Änderungen an der Funktionalität von Statuseffekten wie Verwundbarkeit, Überwältigung, kritischer Trefferschaden und auch Elementarwiderstand.

Alle oben genannten Updates und die Möglichkeit, bestimmte einzigartige und ultra-einzigartige Gegenstände zu erhalten, werden sowohl in den saisonalen als auch in den ewigen Realms verfügbar sein.

Diablo 4: Erster Trailer zur neuen Saison des Blutes

Zusammenfassung Blizzard kündigt zweite Diablo 4 Season "Saison des Blutes" auf Gamescom 2023 an

Starttermin der neuen Saison ist der 17. Oktober 2023

Neue Inhalte beinhalten Vampir-Thema, neue Questreihe und fünf Endgame-Bosse

Vampirjägerin Erys als Begleiterin, gesprochen von Schauspielerin Gemma Chan

Verbesserungen der Inventarverwaltung, Übertragung von Elementen in Saison 2

Anpassungen an Funktionalität von Statuseffekten

Weitere Details zur neuen Saison in den kommenden Wochen erwartet

Nach einem großen Shitstorm und diversen Notfall-Patches wagt Blizzard mit der zweiten Diablo 4 Season einen neuen Anlauf, um die Gunst der Spieler zurückzugewinnen. Über 12 Millionen soll es laut Aussagen der Entwickler geben, die seit der Veröffentlichung Anfang Juni insgesamt mehr als 1,3 Milliarden Stunden in das Action-Rollenspiel investiert haben.Die Saison des Blutes (engl. Season of Blood) startet am 17. Oktober, wie Blizzard am Eröffnungsabend der Gamescom 2023 bekannt gab. Im Mittelpunkt stehen Vampire, damit verbundene neue Mächte und eine neue Questreihe. Darüber hinaus werden fünf zusätzliche Endgame-Bosse ins Spiel gebracht, die neue einzigartige und übereinzigartige Gegenstände (engl. Uber Unique) bei sich tragen.In Season 2 werden Diablo 4-Spieler auf die Vampirjägerin Erys treffen, eine neue NPC-Begleiterin, die Charaktere mit zusätzlichen Fähigkeiten versorgt. Für sie holt Blizzard Gemma Chan ins Boot. Die britische Schauspielerin, bekannt aus Humans, Phantastische Tierwesen und Jack Ryan: Shadow Recruit, verleiht Erys ihre Stimme.Abschließend dürfen sich Spieler auf diverse Komfort-Features freuen, vor allem was den Start der Saison des Blutes anbelangt.Weitere Details zur neuen Diablo 4 Season verspricht Blizzard im Laufe der nächsten Wochen, sobald das Veröffentlichungsdatum näher rückt. Bis dahin soll ein neuer Trailer auf die Saison des Blutes einstimmen.