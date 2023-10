Nach Blizzard-Deal: Auf Xbox kann man Diablo 4 jetzt gratis anspielen

Die Tinte unter dem Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard ist noch nicht ganz trocken, da gibt es für Nutzer der Xbox schon den ersten Vorteil, den PS5-User nicht genießen. Diablo 4 kann ab sofort auf Xbox One und Series X/S gratis angespielt werden.

Erste Anzeichen

Zusammenfassung Kostenloses Anspielen von Diablo 4 auf Xbox möglich

Aktion läuft vom 19. bis 22. Oktober und ist Teil der Free Play Days

Normalerweise erfordert dies ein Abo von Xbox Game Pass Core oder Ultimate

Diablo 4 ist der erste Titel, der allen Xbox-Nutzern zur Verfügung steht

10-stündige Testversion kann über den Xbox Store installiert werden

Ab nächstem Jahr sollen Blizzard-Spiele vollständig in den Game Pass aufgenommen werden.

In regelmäßigen Abständen können Xbox-Nutzer während der Free Play Days für einen beschränkten Zeitraum Spiele kostenlos ausprobieren. Voraussetzung dafür ist normalerweise immer ein Abo der Stufe Xbox Game Pass Core oder Xbox Game Pass Ultimate. Zum aktuellen Event, der vom 19. Oktober bis zum 22. Oktober läuft, gibt es aber eine Neuerung, dank der Diablo 4 für alle Xbox-User gratis verfügbar ist."Ab diesem Wochenende führen wir zeitlich begrenzte Testspiele in den Free Play Days ein. (...) Mit den zeitlich begrenzten Testspielen können wir neuere Spiele schneller in das Programm aufnehmen", so Microsoft auf Xbox Wire . Demnach ist Diablo IV der erste Titel, der auf diese Art für alle Xbox-Mitglieder verfügbar gemacht wird. Vom 19. bis 22. Oktober können diese eine 10-stündige Testversion nutzen.Um das Spiel zu installieren, navigiert man auf den Konsolen im Xbox Store zum Tab Abonnements. Dort findet sich dann der Unterpunkt Free Play Days-Sammlung. Im Falle von Diablo kann die Testversion dann durch die Installation des Clients aus dem Store gestartet werden.Die Verfügbarkeit von Diablo 4 im Rahmen der Free Play Days ist ein erstes Anzeichen, dass Microsoft sich nach der Übernahme von Activision Blizzard schnell bewegen will. Der nächste Schritt scheint hier bald zu erfolgen. Wie Phil Spencer jüngst angekündigt hat, darf man wohl ab dem nächsten Jahr damit rechnen, dass Spiele von Blizzard vollständig in den Game Pass aufgenommen werden. Welche Titel das sein werden, ist aber bisher nicht klar.