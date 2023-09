Straffer Zeitplan: Diablo 4 wird jedes Jahr eine Erweiterung erhalten

Blizzard erhöht die Frequenz, mit der neue Inhalte für Diablo 4 zu­künf­tig ver­öf­fent­licht werden. Neben vierteljährlichen Season soll jedes Jahr eine neue Erweiterung erscheinen. Ein straffer Zeitplan, der die Diablo-Community vor eine Frage stellt: Qualität oder Quantität?

Diablo-Fans dürfte nicht langweilig werden

Diablo 4: Erster Trailer zur neuen Saison des Blutes

Neue Klassen und Wiedergutmachung

Zusammenfassung Blizzard erhöht Veröffentlichungsfrequenz für Diablo 4-Inhalte

Jährliche Erweiterungen und vierteljährliche Seasons geplant

Diablo-Chef Fergusson bestätigt schnelle Inhaltsbelieferung

Erweiterungen könnten neue Charakterklassen beinhalten

Kritik an langem Zeitraum zwischen Diablo 3 und Diablo 4

Erste Erweiterung für Diablo 4 für 2024 erwartet

Start der zweiten Season "Season of Blood" am 17. Oktober

In einem Interview mit Dexerto bestätigt Diablo-Chef Rod Fergusson, dass Diablo 4 deutlich schneller mit neuen Inhalten beliefert wird, als zuvor angenommen. Das im Juni 2023 erschienene Action-Rollenspiel soll zusätzlich zu den mehr­mo­na­tigen saisonalen Events jährlich neue Erweiterungen (engl. Expansions) erhalten.Zuvor wurden seitens Blizzard bereits zwei Diablo 4-Erweiterungen in Aussicht gestellt, wenn auch deren Veröffentlichung nicht im Jahresrhythmus erwartet wurde. Fergusson zeigt sich überzeugt von der hohen Frequenz an neuen Inhalten: "Wir haben Pläne, wir haben Handlungsstränge, die weit in die Zukunft reichen. Also ist das etwas, das wir noch lange machen werden."Rückblickend auf die Erweiterungen Lord of Destruction (Diablo 2) und Reaper of Souls (Diablo 3) standen nicht nur neue Story-Inhalte im Mittelpunkt zurückliegender Diablo-Add-Ons, sondern vorrangig auch die Vorstellung neuer Charakterklassen, damals unter anderem die Assassine, der Druide und Kreuzritter.Abzuwarten bleibt, ob Blizzard auch in Diablo 4 für jedes Jahr eine neue Klasse bereithält. Für den vorrangig mobilen Ableger Diablo Immortal hatten die Entwickler erst kürzlich den Blutritter vorgestellt, während anlässlich der Gamescom oft über heilende Schildträger gesprochen wurde, z.B. den Paladin.Allgemein zeigen sich die Verantwortlichen reumütig: "Wenn man zurückblickt und feststellt, dass zwischen Diablo 3 und Diablo 4 11 Jahre lagen, hat man das Gefühl, dass wir unseren Spielern, unserer Community und dem, was sie verdient haben, nicht gerecht geworden sind. Das ist etwas, das wir in D4 mit unseren Saisons und unseren Erweiterungen korrigieren werden."Die ersten Diablo 4-Erweiterungen wird somit bereits im kommenden Jahr 2024 erwartet. Bis dahin konzentrieren sich die Entwickler nach einer weniger erfolgreichen ersten Season auf den Start des zweiten Updates, der Saison des Blutes (engl. Season of Blood) mit Vampir-Thema. Diese soll am 17. Oktober starten und eine Vielzahl an Neuerungen mitbringen