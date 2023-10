PR-Gag oder Test? Tesla beschießt Cybertruck mit Maschinenpistole

Bei der Cybertruck-Vorstellung machte Tesla diverse Ankündigungen, darunter jene, wonach das Fahrzeug "kugelsicher" sei. Bisher konnte man dieses Versprechen aber nicht testen, da der Cybertruck nicht verfügbar ist. Doch nun hat Tesla das selbst ausprobiert.

Ist der Tesla Cybertruck tatsächlich "kugelsicher"?

Nur ein "Stunt"?

Zusammenfassung Tesla hat den Cybertruck als "kugelsicher" angepriesen.

Das Fahrzeug soll Ende November ausgeliefert werden.

Bei einer ersten Demonstration hielt das "Panzerglas" einem Metallkugelwurf nicht stand.

Ein Cybertruck wurde einem Maschinengewehr-Test unterzogen.

Tesla-Chef Elon Musk bestätigte, dass keine Kugeln in den Fahrgastraum eindrangen.

Das Fenster wurde beim Test nicht beschossen.

Skepsis besteht bezüglich der Art des Beschusses und der tatsächlichen Kugelsicherheit.

Ende November soll es endgültig so weit sein, denn dann will der Elektroautobauer endlich die Auslieferung des Cybertrucks starten, und zwar mit einem großen Event. Dann wird der Tesla-Pickup-Truck auch seine letzten Geheimnisse preisgeben. Denn obwohl das Fahrzeug bereits vor Jahren vorgestellt worden ist, hat der Cybertruck immer noch diverse Fragezeichen. Dazu zählt sicherlich auch die Angabe, wonach das Fahrzeug "kugelsicher" ist.Denn bei der Vorstellung hieß es seitens Tesla: "Der Cybertruck besteht aus einer Außenhülle, die für ultimative Haltbarkeit und den Schutz der Fahrgäste ausgelegt ist. Angefangen bei einem nahezu undurchdringlichen Exoskelett ist jedes Bauteil auf überragende Stärke und Ausdauer ausgelegt, von der ultraharten, 30-fach kaltgewalzten Edelstahl-Strukturhaut bis hin zum Tesla-Panzerglas."Das Ganze ging bei der ersten Demonstration allerdings gründlich schief, denn den Wurf einer Metallkugel überstand das "Panzerglas" nicht so unbeschadet wie es eigentlich sollte. Nun wurde ein Cybertruck offenbar ein weiteres Mal misshandelt bzw. beschossen. Denn wie Electrek unter Berufung auf das Twitter/X-Konto Tesla Owners Silicon Valley berichtet, wurde ein Cybertruck sichtlich einem Test mit einem Maschinengewehr unterzogen.Beim Vorbeifahren hat ein Nutzer einen (zumindest) auf der linken Seite von Kugeln durchsiebten Tesla-Pickup gefilmt. Tesla-Chef Elon Musk bestätigte den Test später und schrieb: "Wir haben das gesamte Trommelmagazin einer Thompson-Maschinenpistole im Al Capone-Stil in die Fahrertür geleert. Keine Kugeln drangen in den Fahrgastraum ein."Das Fenster beschoss Tesla offenbar nicht und auch zur Art des Beschusses gab es Skepsis. So schreibt ein Electrek-Leser, dass bei einer (historischen) Thompson-Maschinenpistole Kugeln mit dem Kaliber .45 zum Einsatz kommen. Diese sind nicht nur langsam, sondern haben zudem eine stumpfe Spitze: "Hätten sie mit einer AK47 oder einer 5,56 aus einer AR15 geschossen, hätten sie aus der Türverkleidung einen Schweizer Käse gemacht." Sein Fazit: Das Ganze ist ein "Stunt" und kein Beweis, dass der Cybertruck kugelsicher sei.