Tesla zeigt ein Video zu den Offroad-Qualitäten seines Cybertrucks

Tesla ist in den finalen Zügen der Einführung des Cybertrucks , ein konkretes Launch-Datum hat der Pickup-Truck allerdings bisher nicht. Das bedeutet auch, dass weiterhin nicht alle Details dazu bekannt sind. Immerhin zeigte sich der Cybertruck abseits der Straße.

Wann kommt der Cybertruck tatsächlich?

Der Cybertruck soll schon in naher Zukunft bei einem Launch-Event endgültig präsentiert werden, wann genau das sein wird, ist aber bislang nicht bekannt. Bis dahin müssen sich Interessenten und Vorbesteller mit Leaks und offiziellen Informationshäppchen von Tesla begnügen.Ein mehr als interessantes und auf den ersten Blick auch aufschlussreiches Häppchen dieser Art betrifft die Offroad-Fähigkeiten des futuristisch aussehenden Gefährts. Denn Tesla selbst hat die Ausfahrt zweier Cybertrucks in den mexikanischen Bundesstaat Baja California gefilmt und veröffentlicht.Zu sehen ist das Video auf Twitter bzw. X, Tesla zeigt die Aufnahme zweier seiner Fahrzeuge, die querfeldein bzw. auf einer staubigen Straße fahren. Allzu viele Rückschlüsse lassen sich aus dem Video allerdings nicht ziehen, da das Video eine alles andere als gute Bildqualität bietet.Laut dem Sprecher handelt es sich bei beiden Cybertrucks - mit Ausnahme besserer Sitze - um Serienfahrzeuge und man kann sehen, dass die beiden Pickups zu durchaus beeindruckenden Fahrmanövern in der Lage sind. Zu sehen sind mehrere Drifts und auch aggressiv genommene Kurven, laut Electrek meistert der (vordere) Cybertruck das alles auf ziemlich agile Weise - wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen vollwertigen Truck handelt.Man kann die Veröffentlichung des Videos als Zeichen sehen, dass der Cybertruck demnächst endlich offiziell vorgestellt wird. Zumindest hat Elon Musk den Start für das dritte Quartal des Jahres in Aussicht gestellt. Das Problem dabei: Wir haben bereits das vierte Quartal und Elon Musk ist durchaus dafür bekannt, seine Versprechen nicht zu halten.