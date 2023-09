Ansturm: Tesla Cybertruck soll rund 2 Millionen Reservierungen haben

Tesla-CEO Elon Musk hatte kurz nach der Vorstellung des neuen Cybertrucks bestätigt, dass das Unternehmen innerhalb einer Woche über 250.000 Reservierungen erhalten hat. Mittlerweile sollen es rund zwei Millionen sein.

Crowd-Analyse zur Cybertruck-Vorbestellung

Wachsendes Interesse am eigenwilligen Cybertruck

Auslieferungsveranstaltung mit weiteren Details

Das geht aus einem neuen Bericht des Online-Magazins Electrek hervor . Die Zahlen stammen aus einer crowd-basierten Umfrage, die über Google Docs einsehbar ist Laut dieser Kundenzählung könnte Tesla bereits noch vor der Produktionseinführung auf zwei Millionen Cybertruck-Reservierungen sitzen. Es könnten aber auch schon wesentlich mehr sein.Normalerweise erhält Tesla einen Großteil der Reservierungen direkt nach der Vorstellung eines Fahrzeugs, dann flaut die Reservierungszahl wieder ab. Beim Cybertruck war das nicht der Fall.Der Cybertruck hat ein polarisierendes Design, das von vielen gehasst oder belächelt wird, aber auch von vielen geliebt wird, wie die große Anzahl von Reservierungen für den Truck beweist. Sogar während der Pandemie, so Insider-Quellen gegenüber Electrek, erhielten einige Tesla-Geschäfte Hunderte von Cybertruck-Reservierungen pro Woche, und die Vorbestellungen trugen sogar dazu bei, den Verkauf anderer Tesla-Fahrzeuge anzukurbeln.Die Premiere des Fahrzeugs im Jahr 2019 verlief nicht ganz ohne Probleme und Kritik. Bei der Demonstration des unzerbrechlichen Fensters ging dieses zu Bruch und die Entwicklung bis zur Produktionsreife zog sich länger hin als zunächst erwartet.Das Interesse an dem eigenwilligen Cybertruck wuchs über die Zeit. Im Jahr 2021 lag die Zahl der Vorbestellungen für den Cybertruck laut einer Crowdsourcing-Analyse bei über 1 Million Stück. Zwei Jahre später beläuft sich die Gesamtzahl der Reservierungen auf über 2 Millionen, wobei inzwischen über 47.000 selbst gemeldete Reservierungen berücksichtigt wurden.Die Mischung der selbst gemeldeten Reservierungen zeigt auch, dass die meisten potenziellen Käufer an den Dual- und Tri-Motor-Versionen des Elektro-Pickups interessiert wären.Interessant ist auch, dass diese Reservierungen eingehen, ohne dass der endgültige Preis und die Konfigurationen des Cybertrucks bekannt sind. Tesla will diese Details erst auf einer noch bevorstehenden Auslieferungsveranstaltung bekannt geben. Dieses Event soll bereits in absehbarer Zeit stattfinden. Ein Termin ist allerdings noch nicht durchgesickert.