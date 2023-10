Tesla Cybertruck: Funktionalität der Bremslichter ist völlig verwirrend

Der Cybertruck wird Ende November an erste Kunden ausgeliefert, im Rahmen eines Events werden Elon Musk und Co. auch die letzten Details zum Fahrzeugs enthüllen. Und hoffentlich erklären, was sie sich bei der ungewöhnlichen bis gefährlichen Bremsbeleuchtung gedacht haben.

Meint Tesla das ernst?

Zusammenfassung Cybertruck wird Ende November an Kunden ausgeliefert

Unklarheit über ungewöhnliche Bremsbeleuchtung des Cybertrucks

Bremslicht erfüllt auch Funktion als Blinker

Rückseite des Fahrzeugs leuchtet weniger hell beim Bremsen

US-Vorschriften regeln Gestaltung von Rücklichtern

Es ist nicht verboten, Rücklichter beim Bremsen zu deaktivieren

Elon Musk will, dass der Cybertruck "wie die Zukunft aussieht"

Das ergibt überhaupt keinen Sinn: Wer sich das beim Ansehen eines Videos denkt, auf dem ein stinknormales Bremsen eines Cybertrucks an einer Kreuzung zu sehen ist, der ist sicherlich nicht alleine. Denn ein Twitter/X-Nutzer hat ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie ein Cybertruck dem dahinter fahrenden Auto anzeigt, dass der Fahrer gerade bremst.Das ist im besten Fall verwirrend und im schlimmsten gefährlich, vor allem dann, wenn zusätzlich zum Vorgang der Blinker betätigt wird. Auf dem Video kann man nämlich sehen, wie ein (Vorserien-)Modell des Tesla-Pickups sich einer Ampel nähert, links abbiegen will und blinkt. Dabei leuchtet auf der Rückseite zunächst ein roter Streifen über die volle Länge. Sobald der Fahrer auf die Bremse steigt, wird es aber verwirrend.Denn beim Bremsen ändert sich der durchgehende rote Streifen zu einem kurzen Streifen (wenn man genauer hinsieht, befindet er sich darunter), gleichzeitig leuchtet rechts jenes rechteckige Licht auf, das auf der gegenüberliegenden linken Seite blinkt. Das Bremslicht erfüllt also auch den Zweck als Blinker. Das ist in den USA nicht unüblich, im Fall des Cybertrucks ist das Zusammenspiel all dieser Elemente aber höchst verwirrend.Vereinfacht gesagt ist das Hauptproblem dieser Bremslösung, dass die Rückseite des Fahrzeugs weniger hell (rot) leuchtet, wenn man bremst. Es ist also genau das Gegenteil, was man als Autofahrer kennt und erwartet.Wie The Drive erklärt, gibt es auch in den USA Vorschriften (Federal Motor Vehicle Safety Standards; FMVSS), wie Rücklichter auszusehen haben. Diese regeln je nach Kategorie, Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs die Mindestfläche, Platzierung, Anzahl und Sichtbarkeit der Beleuchtung. Allerdings haben die FMVSS so etwas wie eine Lücke, denn es ist offenbar nicht verboten, Rücklichter beim Bremsen zu deaktivieren.Ob das so bleibt und warum Tesla diesen merkwürdigen Weg geht, ist derzeit unklar. Elon Musk ist aber besessen von der Idee, dass der Cybertruck "wie die Zukunft aussehen" soll.