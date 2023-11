Der Cybertruck wird oft mit einem Wort umschrieben: futuristisch. Das war auch das erklärte Ziel von Elon Musk . Dieses Adjektiv wurde auch einst für den DeLorean DMC-12 verwendet und deshalb ist es interes­sant, was der Designer der 1980er-Legende zum Tesla-Fahrzeug sagt.

Der dicke Verwandte aus der Zukunft

Design als Provokation

Zusammenfassung Cybertruck gilt als futuristisch, ähnlich wie einst der DeLorean

Beide Autos: kantig und aus Edelstahl

Giugiaro (85) lobt Teslas Cybertruck

"Kritik bei Normabweichung normal"

Cybertruck wird Erfolg haben, glaubt Giugiaro, Design muss nicht jedem gefallen

Cybertruck und der DeLorean DMC-12 haben auch eine gewisse Ähnlichkeit, das liegt teilweise am kantigen Design, teils an der unlackierten Karosserie aus rostfreiem Edelstahl. Fast wirkt es so, als wäre der Cybertruck der dicke Verwandte aus der Zukunft. NPR wollte deshalb wissen, was der Vater des DeLorean DMC-12 über den entfernten Verwandten denkt (via t3n ).Dieser heißt Giorgetto Giugiaro und der mittlerweile 85-jährige Italiener ist ein mehr als bekannter Name auf dem Gebiet des Automobil-Industriedesigns, er hat u. a. Lotus Esprit, Fiat Panda und BMW M1 entworfen hat. Sein bekanntestes Design war ein kommerzieller Flop, der später dank eines Filmes Kultstatus erlangt hat - dessen Namen muss man zwar kaum erwähnen, der Vollständigkeit halber müssen wir es aber dennoch tun: Zurück in die Zukunft.Giugiaro stellte sich dabei klar auf die Seite von Tesla und jene der Designer des Cybertruck. Er meint, dass Kritik in solchen Fällen zu erwarten ist: "Wenn du aus der Norm herausfällst, wird das fast immer als Provokation angesehen. Das passiert in allen Bereichen, von Möbeln bis zum Kochen usw. Jeder will sich abheben, das ist eine Marktnotwendigkeit, und der Cybertruck wird sicher erfolgreich sein, da bin ich mir sicher. Ich bin überzeugt, dass er seine Bewunderer finden wird."Dabei meint die italienische Designlegende, dass es gar nicht entscheidend ist, ob eine gestalterische Lösung den persönlichen Geschmack trifft oder nicht: "Ich will den Cybertruck gar nicht als schön oder hässlich beurteilen. Er hat sicherlich seine Bewunderer, die ein Fahrzeug wollen, das sich abhebt."