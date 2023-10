Der Cybertruck startet: Tesla kündigt Liefer-Event für Ende November an

Es wird also tatsächlich in diesem Jahr noch etwas mit der Auslieferung der ersten Tesla Cybertrucks. Der große Elektro-Pickup von Elon Musks E-Autofirma soll ab Ende November 2023 an erste Kunden ausgeliefert werden.

Cybertruck startet viel später als geplant

Zusammenfassung Auslieferung erster Tesla Cybertrucks ab Ende November 2023

Vier Jahre seit Ankündigung mit Verzögerungen und Design-Änderungen

Übergabe der ersten Fahrzeuge an ausgewählte Kunden am 30.11.2023

Massenproduktion des Cybertrucks soll erst ab 2024 starten

Aktualisierung des 400-Volt-Systems auf 800-Volt-Standard geplant

Musk sieht Herausforderungen bei Großserienproduktion und Gewinnerzielung

Ursprünglicher Einstiegspreis für US-Markt bei 39.900 US-Dollar angesetzt

Seit Tesla den Cybertruck vor fast vier Jahren erstmals ankündigte, sind mittlerweile einige Jahre voller Verzögerungen, Design-Änderungen und nicht erfüllter Versprechen vergangen. Gestern Abend nun hat Tesla aber endlich den Termin für die Übergabe der ersten Fahrzeuge an zahlende Kunden bekannt gegeben.Am 30. November 2023 soll es so weit sein, dass die ersten Fahrzeuge an erste "ausgesuchte Kunden" geliefert werden. Wie bei der Einführung neuer Tesla-Modelle üblich, wird deshalb ein sogenanntes Delivery-Event stattfinden. Schauplatz der Veranstaltung soll die Tesla Gigafactory in Texas sein. Erst ab dem nächsten Jahr will man dann mit der tatsächlichen Massenproduktion beginnen.Derzeit arbeitet Tesla aber bereits laut früheren Berichten darauf hin, das bisher im Cybertruck verwendete bestehende 400-Volt-System der aktuellen Tesla-Modelle auf einen neueren 800-Volt-Standard zu aktualisieren. Gerade bei teureren, leistungsfähigen oder stark beanspruchten Elektrofahrzeugen werden mittlerweile häufiger 800V-Systeme eingesetzt, weil diese Modelle mit ihren meist enormen Akkus so schneller geladen werden können.Natürlich zeigte sich Tesla-Chef Musk bei einem Investorengespräch angesichts des bevorstehenden Delivery-Events begeistert. Es handele sich um ein hervorragendes Produkt, doch gehe er schon jetzt davon aus, dass es große Herausforderungen gebe, was das Erreichen der Großserienproduktion und das Erwirtschaften von Gewinnen mit dem Cybertruck angeht. Es sei einige Arbeit nötig, um die Produktionspläne zu erfüllen und das Fahrzeug zu einem Preis zu vermarkten, den die Kunden auch bezahlen können, sagte er weiter.Tesla hat bisher keine aktuellen Preisangaben zum Cybertruck veröffentlicht. Als das Fahrzeug mit dem ungewöhnlichen kantigen Design 2019 erstmals vorgestellt wurde, versprach Musk selbst allerdings, dass der Einstiegspreis im US-Markt bei nur 39.900 US-Dollar liegen werde. Musk versprach damals aber auch, dass der Wagen ab 2021 verfügbar sein werde.