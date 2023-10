Elon Musk: "Mit Cybertruck haben wir unser eigenes Grab geschaufelt."

Elon Musk fand in einem Gespräch mit Investoren jüngst sehr direkte Worte für die Probleme mit dem Cybertruck-Projekt . Man habe sich mit dem besonderen Design "das eigene Grab geschaufelt", Geld wird das Modell Tesla wohl noch Jahre nicht einbringen.

Seit Kurzem hat der Cybertruck tatsächlich so etwas wie ein Premieren-Datum, an dem die ersten Kunden ihre Fahrzeuge erhalten sollen. Ende November lädt Tesla dafür zu einem speziellen Event. Wie unter anderem Motortrend berichtet, zügelt Firmenchef Elon Musk gegenüber Investoren jetzt aber deutlich die Erwartungen an einen reibungslosen Marktstart.In einem Telefongespräch über die Gewinne des Unternehmens im dritten Quartal sagt Musk, dass Tesla in Bezug auf die Serienproduktion des Cybertrucks immer noch vor "enormen Herausforderungen" stehe. Für die Geldgeber wohl noch schmerzlicher: Zum aktuellen Zeitpunkt ist bisher nicht klar, wie die Produktion gewinnbringend gelingen soll.Der Cybertruck sei laut Musk "wahnsinnig schwierig zu einem Preis zu produzieren, den sich die Leute leisten können." Höhere Zinsen, die Fahrzeugpreise weiter in die Höhe treiben, würden diese Situation noch weiter verschärfen. Tesla hatte den Truck vor rund 4 Jahren zum Preis von rund 40.000 US-Dollar angekündigt, diese Zahl aber im letzten Jahr zurückgezogen.Wie der Firmenchef weiter ausführt, werde Tesla das angestrebte Produktionsziel von 250.000 Cybertruck pro Jahr "frühestens" 2025 erreichen. Erst ab dann sei damit zu rechnen, dass das Modell dem Unternehmen wirklich Geld einbringt. "Ich möchte die Erwartungen an Cybertruck dämpfen", so Musk. Sein Fazit: "Wir haben uns mit Cybertruck unser eigenes Grab geschaufelt."