Windows 11: Microsoft bringt neues Feature eine Woche zu früh

Microsoft hat in dieser Woche mit Windows 11 , Build 25977, eine neue Vorabversion seines Betriebssystems an die Insider-Tester aus dem Canary-Ring verteilt. Dabei rutschte offenbar eine interessante kleine Neuerung mit durch, die eigentlich erst später kommen sollte.

Netzwerksymbol wird bei Verbindungsaufbau animiert

Zusammenfassung Neue Vorabversion von Windows 11 (Build 25977) an Insider-Tester verteilt

Ungeplante Neuerung: animierte Systemsymbole im System-Tray

Animationen treten auf, wenn bestimmte Aktionen ausgeführt werden

Microsoft-Mitarbeiter überrascht über vorzeitige Einführung des Features

Ursprünglicher Plan: Einführung der animierten Symbole in der nächsten Woche

Unklar, ob weitere Symbole im System-Tray animiert werden sollen

Unklar, ob andere Anwendungen animierte Symbole anbieten können

Wer die neue Windows 11 Insider Preview-Build 25977 als Teil des Canary-Rings bereits installiert hat, wird vielleicht eine kleine Neuerung bemerkt haben, die die Symbole im System-Tray betrifft. So werden die dort angezeigten Systemsymbole jetzt animiert dargestellt, wenn eine bestimmte Aktion ausgeführt wird.Dies zeigt sich zum Beispiel dann, wenn man ein Netzwerkkabel anschließt oder versucht, eine WLAN-Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen, dies aber nicht sofort gelingt. Während des Verbindungsvorgangs wird dann das WLAN-Symbol animiert. In den Veröffentlichungsnotizen der Build, die Microsoft in seinem Blog veröffentlicht hatte, war davon zunächst aber nichts zu lesen.Als der X/Twitter-User Xeno darauf aufmerksam wurde und ein Video veröffentlichte, das die Neuerung in Aktion zeigt, war von Brandon LeBlanc , einem für das Insider-Programm mitverantwortlichen Microsoft-Mitarbeiter, zu hören, dass das neue Feature eigentlich noch gar nicht Teil der jüngsten Canary-Build sein sollte.Stattdessen sei er davon ausgegangen, dass die animierten System-Tray-Symbole erst in der nächsten Woche Teil einer neuen Vorabversion für Canary-Tester sein sollten. Natürlich handelt es sich nur um eine kleine Neuerung, dennoch ist es durchaus amüsant, dass Microsoft-Mitarbeiter es verpassen, wenn in einer Windows 11 Preview-Build ein neues Feature eingeführt wird.Ob weitere Symbole im System-Tray künftig animiert werden sollen, ist bisher noch offen. Zunächst dürfte sich ein solcher Schritt aber auf bestimmte Funktionen des Betriebssystems beschränken, denn ob andere Anwendungen animierte Symbole überhaupt anbieten können, ist noch vollkommen unklar.