Tschüss Minimalismus: Google hat Suche für einige Nutzer angepasst

Die Google-Suche auf dem PC war das erste Produkt des Konzerns und hat sich mit den Jahren auch nur wenig verändert. Jetzt deutet sich in dieser Hinsicht eine Abkehr vom Minimalismus an. Bei einigen Nutzern ist eine neue Ansicht aufgetaucht - inspiriert von Android.

Google-Suche erhält Android-inspiriertes Redesign

Zusammenfassung Google testet Änderungen an Suche

Neue Ansicht zeigt "Discover Feed" unter Suchfeld an

Änderungen inspiriert von dynamischer Entwicklung auf Android-Geräten

Inhalte des Feeds basieren auf Web- und App-Aktivitäten des Nutzers

Feed zeigt ausgewählte News, Aktienkurse, aktuell keine Anpassung

Unklar, wie weitreichend die Änderungen sein werden

Google war 1998 als Seite mit vielen Links gestartet, erst ein Jahr später sollte sich die Homepage zu dem minimalistischen Suchfeld entwickeln, wie wir es heute kennen. Jetzt deutet sich an, dass Google rund zwei Jahrzehnte später in dieser Hinsicht eine radikale Anpassung testet. Manchen Nutzern wird auf dem Desktop-Rechner ein umfassender "Discover Feed" unter der Suche angezeigt.Google lässt sich dabei von der deutlichen dynamischeren Entwicklung der Suche auf Android-Geräten inspirieren. Vor Jahren hatte man hier Discover unter dem Suchfeld in der Google-App integriert, auf einigen Geräte wird der Feed außerdem im linken Bereich des Startbildschirms angezeigt. Das Unternehmen wertet Web- und App-Aktivitäten, um die Inhalte entsprechend anzupassen.Für eine ausgewählte Gruppe an Nutzern wird genau dieser unter Android etablierte Feed jetzt unter der Suche auf der Domain Google.com angezeigt. Auf einem Screenshot, den MSPoweruser veröffentlichte, ist zu sehen, dass Google den Feed mit ausgewählten News auf der linken Seite platziert, rechts sind zudem Aktienkurse zu sehen. Zum aktuellen Zeitpunkt haben die Nutzer keine Möglichkeit, die Anzeige anzupassen - oder auszublenden.Google weiß, wie viele Augen täglich auf der Suche landen und hofft mit den Anpassungen sicher, dass andere Inhalte von diesem Rampenlicht profitieren können. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wie weitreichend die Einführung von Discover wirklich sein wird. Man muss sich vermutlich an den Gedanken gewöhnen, dass zwei Jahrzehnte des Minimalismus aber zumindest ein Stück weit in den nächsten Jahren ihr Ende finden.