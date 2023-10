Microsoft gibt überraschend Anleitung für die Installation von Linux

Auch wenn das letzte Jahrzehnt Änderung brachte: Microsoft war Open-Source nicht immer wohlgesonnen. In dieser Hinsicht darf eine neue Support-Seite des Konzerns durchaus überraschen. Auf ihr beschreiben die Windows-Macher, wie man Linux installieren kann.

Sowohl Bill Gates als auch Steve Ballmer hatten in ihrer Funktion als CEO von Microsoft wenig guten Worte zu Oben-Source-Projekten verloren. Um das Jahr 2010 und unter der Führung von Satya Nadella sollte das Unternehmen eine Kehrtwende vollziehen. Microsoft erwarb GitHub, den größten Hoster für Infrastruktur von Open-Source-Projekten, machte Teile seines Codes öffentlich und investierte in die Entwicklung von Linux.Jetzt kommt es aber zu einem weiteren Schritt Richtung Open-Source-Community, der bei so manchen Beobachtern wohl für ungläubige bis belustigte Reaktionen sorgt. Wie The Register entdeckt hat, ist seit Kurzem auf Microsofts Support-Seite ein neuer Betrag zu finden: "Wie man Linux herunterlädt und installiert." Dabei kann man dem Unternehmen einen durchaus gelungenen Guide bescheinigen.Mindestens einmal mehr darf man dann verwundert die Augenbrauen wegen der durchaus unvoreingenommenen Worte heben, die Microsoft über die kostenlose Alternative zu Windows verliert: "Linux ist ein Betriebssystem, ähnlich wie Windows, aber mit vielen verschiedenen Versionen, da es quelloffen und vollständig anpassbar ist."Microsoft stellt an den Anfang seiner Anleitung die Auswahl der Methode. Anfängern empfiehlt man dabei die Nutzung des Windows Subsystem für Linux (WSL), weil es schnell Zugriff auf eine funktionierende Installation verspricht. Für Nutzer in Unternehmensumgebungen rät man, Linux als virtuelle Maschine (VM) in der Cloud auszuführen.Zu guter Letzt beschreibt man dann noch die Installation auf dem System selbst, die laut Microsoft aber mit einem "etwas komplizierteren Installationsprozess" verbunden ist. Aktuell steht der Beitrag "How to download and install Linux" nur auf Englisch bereit.