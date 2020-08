Blender Download - Freie 3D-Animations-Software

Blender 3D Download & Installation

Mächtige 3D-Software

Blender Programm-Erweiterungen laden

Der kostenlose Download von Blender für Windows 10 ermöglicht das Erstellen von drei­di­men­sionalen Modellen für Grafiken, Animationsvideos oder Videospiele.Die Open-Source-Software bietet unter anderem einem Compositor und Video­schnitt­pro­gramm die wichtigsten Werkzeuge zum Modellieren und Animieren von 3D-Modellen und ist durch seine anpassbare Benutzeroberfläche flexibel einsetzbar. Aktuell ist Blender in der Ver­si­on 2.90 verfügbar.Blender unterstützt Windows 10 , Windows 8 und Windows 7, setzt jedoch stets eine 64-Bit-Ver­sion des Betriebssystems voraus. Neben der hier angebotenen Windows-Ausgabe von Blender fin­den Sie auf der Herstellerseite außerdem Ver­sio­nen für Linux und Mac OS sowie den Quellcode. Zusätzlich ist die Software dort als portable Version verfügbar, die dann keine Installation benötigt.Das Open-Source-Tool enthält dazu sämtliche Funktionen, die man zum Modellieren, Ani­mie­ren und Rendern von 3D-Modellen benötigt. Die Benutzeroberfläche des mächtigen Pro­gramms kann stark modifiziert und an die eigenen Ansprüche angepasst werden. Bei­spiels­wei­se blenden Sie nicht benötigte Werkzeuge ganz einfach aus.Ein großer Teil der Funktionen ist auch über Shortcuts erreichbar. Als Skriptsprache kommt Python zum Einsatz. Neben den zwei enthaltenen Render-Engines können sogar externe ein­gebunden und genutzt werden.Neben Bildern erstellen Sie mit Blender außerdem Animationen. Zu diesem Zweck ist ein Vi­deoeditor enthalten, mit dem Sie Videos schneiden, Übergänge und Effekte platzieren und Ihr Werk mit passender Musik und Soundeffekten unterlegen. Blender kann Regen, Rauch, Nebel, Haarbewegungen und mehr realistisch simulieren.Für Programmierer ist in Blender eine voll­stän­di­ge Spiele-Engine integriert, sodass sich mit der Software sogar Computerspiele entwickeln lassen. Diese können dann ohne Kompilieren direkt in Blender getestet werden. Selbst­ver­ständ­lich lassen sich die Modelle auch in die Engines von Drittentwicklern übertragen und dort weiterverwenden.Über zahlreiche Add-ons und Skripte kann der Funktionsumfang von Blender noch weiter aus­gebaut werden. Viele dieser Erweiterungen finden Sie beispielsweise auf der Website von BlenderNation