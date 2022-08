Windows Subsystem für Linux: Microsoft ändert Update-Freigaben

Microsoft wünscht sich mehr Feedback bei der Weiterentwicklung des Windows Subsystem für Linux. Daher werden ab sofort alle Vorschau-Versionen im Rahmen des Insider-Programms an alle Insider verteilt, egal für welchen Kanal sie sich angemeldet haben.

WSL 0.65.1 startet für alle Windows Insider-Kanäle

Changelog: Verbesserungen am localhost-Relay, um eine bessere Leistung zu erzielen und Bindungsfehler genau zu melden.

Verwendung von /dev/ptp0, um den Gast-Chock mit dem Host synchron zu halten

Verbesserung der Fehlermeldung, wenn die Distro-Liste nicht abgerufen werden kann und Verknüpfung mit wsl.exe --list --online

Aktualisierung des Linux-Kernels auf 5.15.57.1

Behebt 9p-Dateisystem-Regressionen seit dem letzten WSL2-Kernel v5.10

Aktivieren der Unterstützung für das Precision Time Protocol (PTP)

Aktivieren von Retbleed-Abschwächungen in x86_64-Builds

Aktivieren von nftables und Verkehrskontrolle

Aktivieren des VGEM-Treibers

Microsoft.WSLg auf Version 1.0.41 aktualisieren

WSLg: Standard-x11-Glockenton hinzufügen

WSLg: Aktualisierung von /etc/wsl.conf, um den Standardbenutzer auf wslg zu setzen

WSLGd: Option hinzufügen, um weston unter gdbserver zu starten

WSLGd: Vereinfachung des weston-Kommandozeilenaufbaus

compositor: wslgd-notify hinzufügen

Setzer: SIGINT nicht mehr abfangen

compositor: xwayland-Modul zuletzt laden

rdp: Größenanpassung des Randes für MoveWindow/SnapArrange PDU

rdpaudio: pthread_cancel anstelle von pthread_kill verwenden

xwayland: Xwayland eine eigene Session geben

xwayland: Fokus für Override-Redirect-Fenster nicht mehr verfolgen

Das MSIX-Bundle für WSL v0.65.1 kann von der gleichen GitHub-Seite heruntergeladen werden.

Microsoft

Wie das Online-Magazin Windows Central berichtet, hat der Manager des Linux-on-Windows-Teams bei Microsoft, Ben Hillis, die Änderung bestätigt.Mit dem jetzt erschienenen Update auf WSL 0.65.1 werden alle Windows Insider die Aktualisierung bekommen, unabhängig davon, in welchem Release-Kanal sie sich befinden. So will das Team möglichst ein breit gestreutes Feedback erhalten. Bei Twitter schrieb Ben Hillis dazu: "Für WSL 0.65.1 versuchen wir etwas Neues! Der Build wird zuerst für Windows-Insider (alle Ringe) verfügbar sein und dann für alle bereitgestellt, sobald wir positive Signale zur Veröffentlichungsqualität erhalten."So versucht das Team schnellere Freigabe zu ermöglichen und auch schneller auf auftretende Probleme zu reagieren.Ähnlich hatten das die WSL-Teammitglieder früher auch schon einmal gemacht, doch jetzt wird diese Freigabe auch für die Store-Packages auf einem Rutsch für alle Insider gestartet. Mit dem Windows Subsystem for Linux können GNU/Linux-Umgebungen direkt in Windows ausgeführt werden, ohne virtuelle Maschinen oder Dual-Boot-Konfigurationen zu nutzen. WSL ist sowohl für Windows 10 als auch für Windows 11 verfügbar.Das Update erhöht den Linux-Kernel auf Version 5.15.57.1 und Microsoft.WSLg auf Version 1.0.4.1.