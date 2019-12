PeaZip - Open-Source-Packprogramm

Umfangreicher Packer

Zugriff über das Kontextmenü

PeaZip 7.0.1 ist ein kostenloses und zugleich quelloffenes Packprogramm, mit dem sich schnell und unkompliziert Dateien und Ordner platzsparend komprimieren oder Archive entpacken lassen. Darüber hinaus bietet die Freeware eine Reihe praktischer Zusatzfunktionen, etwa zum Erstellen von Prüfsummen und zum sicheren Löschen von Dateien.Seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2006 hat sich PeaZip zu einem vielseitigen Komprimierungstool weiterentwickelt. Anfangs noch als Werkzeug speziell für den Umgang mit dem PEA-Dateiformat konzipiert, kommt es nun mit nahezu allen gebräuchlichen (und weniger gebräuchlichen) Dateiarchiven zurecht. Unter anderem unterstützt die Software die Formate ZIP, ZIPX, ACE, ARC, CAB, ISO, RAR, TAR und UDF. Eine vollständige Liste kann auf der Herstellerseite eingesehen werden.Sie können mit PeaZip beliebige Dateien und Verzeichnisse auf Ihrer Festplatte komprimieren und natürlich auch vorhandene Archive entpacken. Hierbei kommt die Software sogar mit passwortgeschützten und geteilten Dateien zurecht.Ein integrierter und übersichtlich gestalteter Dateimanager erlaubt den Zugriff auf die wichtigsten Programmfunktionen. Hier können Sie nicht nur den genauen Inhalt eines Archivs einsehen, sondern dieses auch auf Fehler überprüfen und in ein anderes Format konvertieren, weitere Dateien hinzufügen, Prüfsummen generieren oder Dateien sicher löschen.Auf Wunsch integriert sich PeaZip in das Kontextmenü des Windows-Explorers, sodass die Funktionen zum Packen und Entpacken direkt nach einem Rechtsklick zur Verfügung stehen. Über die Optionen passen Sie unter anderem die Programmsprache an und verändern das Aussehen der Programmoberfläche mithilfe verschiedener Themes.Neben der hier angebotenen Windows-Version ist PeaZip auf der Herstellerseite auch für Linux und BSD/Unix erhältlich. Außerdem können Sie dort eine portable Ausgabe herunterladen.Alternative und ebenfalls kostenlose Packprogramme gibt es etwa mit 7-Zip und Bandizip