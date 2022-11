Microsoft startet Teams als Web-App für Linux, stellt nativen Client ein

Die Microsoft Teams Progressive Web-App (PWA) ist jetzt auch für Linux verfügbar. Damit wird der native Client für Teams ersetzt, den Microsoft nicht weiter entwickeln wird. Linux-Nutzer können Teams jetzt im vollen Funktionsumfang im Browser nutzen.

Linux-Client wird in Kürze eingestellt

Microsoft Teams - Slack-Konkurrent für Office 365

Das hat Microsoft in einem neuen Beitrag für die TechCommunity bekannt gegeben und ein paar Details über die neue PWA veröffentlicht.Die neue Web-App unterstützt demnach den Together-Modus, eine große Galerieansicht, benutzerdefinierte Hintergründe und vieles mehr. Sie bietet alles, was der native Client für Linux bot und mehr - und wird nun als PWA von schnelleren Updates profitieren. Das Wiederrum garantiert, dass Linux-Nutzer viel schneller die Möglichkeiten bekommen werden, neue Funktionen ausprobieren zu können.Microsoft plant jetzt, den Linux-Desktop-Client schon zum Dezember 2022 einzustellen. Nutzer müssen dann auf die PWA umsteigen, um die Kommunikationsplattform unter Linux weiterhin nutzen zu können.Die Teams PWA ist sowohl auf Edge als auch auf Chrome unter Linux verfügbar. Über die Nutzbarkeit mit anderen Browsern wurde noch nichts gesagt."Die PWA bietet auch Desktop-ähnliche App-Funktionen, wie Systembenachrichtigungen für Chat und Kanal, ein Dock-Symbol mit entsprechenden Steuerelementen, einen automatischen Anwendungsstart und einen einfachen Zugriff auf System-App-Berechtigungen", heißt es in der Ankündigung von Microsoft. Es ist nicht überraschend, dass Microsoft auf eine PWA für Teams unter Linux umsteigt. Als Betriebssystem ist Linux bereits eine Nische. Die Überschneidung zwischen Teams-Nutzern und Linux-Nutzern ist wahrscheinlich recht gering.Durch die Umstellung auf eine Progressive Web-App kann Microsoft Linux-Nutzern weiterhin Teams zur Verfügung stellen, ohne spezielle Ressourcen für das Betriebssystem bereitstellen zu müssen und gleichzeitig die PWA für mehrere Plattformen optimieren.