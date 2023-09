ARD und ZDF sichern sich Rechtepaket zu DFB-Länderspielen bis 2028

Auch wenn es in den vergangenen Monaten alles andere als eine Freude war, den DFB-Mannschaften beim Herumstolpern auf dem Rasen zuzusehen, so hoffen Fußballfans doch auf bessere Zeiten. Und diese werden sie in den kommenden Jahren auch bei ARD und ZDF sehen.

Frauen und Männer bei ARD und ZDF

RTL mischt mit

Zusammenfassung ARD und ZDF Übertragungsrechte bis 2028 für Männer-Länderspiele

SportA sichert sich Rechte am Frauen-Nationalteam bis 2027

Exklusive Übertragungsrechte für alle Frauen-Länderspiele bei ARD/ZDF

30 Spiele der UEFA Nations League und der FIFA WM 2026

Teil der Männer-Länderspiele wird bei RTL ausgestrahlt

Der deutsche Fußball befindet sich durchaus in der Krise, denn zuletzt lief es weder bei den Männern noch bei den Frauen besonders gut. Ob es bei ersteren unter der Führung des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann besser wird, muss sich erst zeigen, das werden aber Fußballfans zumindest teilweise im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen können, und zwar auch in den nächsten Jahren.Denn die Sender(verbände) ARD und ZDF haben heute bekannt gegeben, dass sich die gemeinsame Sportrechte-Agentur SportA mit dem europäischen Fußballverband einigen konnte, die Länderspiele der Männer bis 2028 übertragen zu dürfen. Außerdem hat sich SportA mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) hinsichtlich der Rechte am Frauen-Nationalteam einigen können, hier gilt die Vereinbarung bis 2027.Wie die Sportschau schreibt, haben ARD und ZDF damit sämtliche exklusiven Live-Übertragungsrechte für alle Länderspiele der DFB-Frauen. Dazu zählen die Partien der UEFA Nations League der Frauen sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die UEFA EURO 2025 sowie die FIFA-Fußball-WM 2027 - diese Rechte gelten für alle Plattformen sowie "live und nachverwertend".Im Fall des Deals mit dem europäischen Fußballverband UEFA sind es zusammen­gerechnet 30 Spiele. Abgedeckt sind Matches im Zusammenhang mit der UEFA Nations League sowie Spiele im Vorfeld der FIFA-Fußball-WM 2026 sowie den Europa­meister­schaften 2024 und 2028.Allerdings sind die erwähnten 30 Spiele der Männer nicht alle insgesamt möglichen Partien, denn ARD und ZDF haben nur einen Teil des Pakets erworben - ein Teil wird beim Privatsender RTL ausgestrahlt, wie das Medienmagazin DWDL anmerkt.