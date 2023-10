Foldable-Schnäppchen: So günstig verkloppt Motorola das RAZR 40

Motorola bringt das bisher günstigste Foldable-Smartphone in die USA. Der US-Hersteller führt das Motorola RAZR 40 dort jetzt zum Preis von nur knapp 700 Dollar ein. Zum Launch gibt es zudem ein Sonder­an­ge­bot, bei dem das Falt-Telefon im Flip-Format nur 600 Dollar kostet.

Motorola

Motorola versucht es in den USA über den Preis

Zusammenfassung Motorola bringt günstigstes Foldable-Smartphone, das RAZR 40, in die USA

Einsteigerversion kostet 699,99 Dollar, Sonderangebot bei 599,99 Dollar

In Europa kostet das RAZR 40 rund 900 Euro

Gerät verfügt über 6,9 Zoll großes pOLED-Display und Snapdragon 7 Gen 1

Verzicht auf großes externes Display, dafür 1,9 Zoll-Panel für Benachrichtigungen

Akku mit 4200mAh, einer der größten unter den Foldable-Smartphones

64-Megapixel-Hauptkamera, Ausstattung entspricht Mittelklasse-Smartphone

US-Smartphone-Käufer haben es gut - die Hersteller angesichts der massiven Dominanz von Apple und Samsung, die durch den Vertrieb von deren Geräten über die US-Netzbetreiber noch verstärkt wird, aber umso schwerer. Um dennoch Kunden für sein "neues" Foldable-Modelle RAZR 40 zu begeistern, lockt Motorola jetzt zum US-Start mit bisher unerreicht günstigen Preisen.Das in Europa schon seit einigen Monaten verfügbare günstigere Modell der Motorola RAZR 40-Serie startet in den USA in der Einsteigerversion mit 128 GB internem Flash-Speicher jetzt für nur 699,99 US-Dollar. Für einen begrenzten Zeitraum wird das Gerät zum Start außerdem noch einmal um 100 Dollar rabattiert angeboten, kostet also nur 599,99 Dollar.Zum Vergleich: hierzulande kostet das Motorola RAZR 40 noch immer regulär 899,99 Euro, selbst zum gerade laufenden Prime Day ist es mit 770 Euro erheblich teurer . Natürlich kommen hierzulande noch Steuern, Gebühren und Abgaben, Lokalisierungskosten und die so gern zitierten Marktverhältnisse hinzu, doch selbst wenn man dies alles berücksichtigt, scheint der US-Preis ein sehr verlockendes Angebot zu sein. Der Nachlass zum Launch macht das Ganze noch attraktiver.Was bekommt der Kunde in den USA also für seine 599,99 US-Dollar? Ein Smartphone mit einem 6,9 Zoll großen pOLED-Display, das eine Full-HD-Auflösung bietet und bis zu 144 Hertz Bildwiederholrate erreichen kann. Unter der Haube tut der Snapdragon 7 Gen 1 von Qualcomm seinen Dienst, bei dem es sich um einen achtkernigen Mittelklasse-SoC mit bis zu 2,4 Gigahertz Taktrate handelt.Auf der Rückseite verzichtet Motorola hier aus Kostengründen auf ein großes externes Display, sondern verbaut nur ein kleines 1,9-Zoll-Panel, das für die Anzeige von Benachrichtigungen, Uhrzeit und andere Informationen verwendet wird. Im Gegenzug fällt der Akku mit 4200 mAh hier vergleichsweise groß aus, womit das 15,8 Millimeter dicke RAZR 40 einen der größten Stromspeicher unter den Smartphones mit Falt-Display im Flip-Formfaktor an Bord hat.Die weitere Ausstattung entspricht natürlich ebenfalls eher einem Mittelklasse-Smartphone, verwendet Motorola hier doch eine 64-Megapixel-Hauptkamera mit vergleichsweise kleinem Sensor, die nicht mit dem größeren, aber weniger hochauflösenden Hauptsensor im teureren Schwestermodell RAZR 40 Ultra mithalten kann.Im WinFuture Preisvergleich ist das Motorola RAZR 40 bei europäischen Händlern bereits ab 765 Euro zu haben. Für das Motorola RAZR 40 Ultra mit High-End-Ausstattung werden hingegen knapp 900 Euro fällig - ein Preis, der sich mit Motorolas offizieller deutscher Preisempfehlung für das günstigere Modell deckt.