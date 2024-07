Motorola: Drei neue Smartphones der Edge 50-Serie vorgestellt

Mit dem Edge 50 Ultra, dem Edge 50 Pro und Edge 50 Fusion hat Motorola seinen neuen Smartphones offiziell vorgestellt. Die Handy-Generation bringt auch viele KI-Funktionen mit. Der Preis des teuersten Modells kratzt dabei an der 1000-Euro-Grenze.

Motorola

Neue Motorola Edge 50-Familie vorgestellt

Natürlich jede Menge KI an Bord

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Pro

Moto Edge 50 Fusion

Zusammenfassung Motorola enthüllt Edge 50-Serie mit drei Modellen

Neue KI-Funktionen unter dem Namen Moto AI

Edge 50 Ultra als Flaggschiff für etwa 1000 Euro

Edge 50 Pro mittlere Klasse für rund 700 Euro

Günstiges Edge 50 Fusion für etwa 350 Euro

Alle Geräte mit 6,7 Zoll OLED-Display, 144 Hertz

Edge 50 Ultra mit 3 Kameralinsen und WiFi 7

Schon im März hatte es Neuigkeiten zum neuen Edge 50 Pro Smartphone von Motorola gegeben. Damals postete der Hersteller als Reaktion auf einige Leaks mehrere Videos auf X, in denen das OLED-Display, die Kamera und die neuen KI-Funktionen des Gerätes etwas genauer vorgestellt wurden. Heute folgte jetzt die offizielle Verkündung der gesamten Edge 50-Serie. Dabei gibt es ein Einsteiger-, ein Mittelklasse- und ein absolutes Spitzenmodell.Die große Neuerung, die aber nicht alle Geräte der Serie in gleichem Ausmaß mitbringen, sind natürlich die neuen KI-Funktionen, die unter dem Namen Moto AI zusammengefasst werden. Die finden sich unter anderem in der Kamera-App und in Google Fotos, das standardmäßig mit an Bord ist. Dazu gehören etwa Photo Unblur, der Magic Editor oder der Magic Eraser.Das Edge 50 Ultra ist das neue Flaggschiff der Marke und wird für etwa 1000 Euro zu haben sein. Es besitzt einen schmalen Aluminiumrahmen und kommt entweder mit einer Rückseite aus Holz oder veganem Leder. Mit drei Kameralinsen inklusive hochauflösenden Sensoren und unterschiedlichen Brennweiten können Fotos mit Ultraweitwinkel bis hin zu Makroaufnahmen mit 3-fach-Zoom gemacht werden.Das Smartphone besitzt einen 6,7 Zoll großen OLED-Bildschirm mit 144 Hertz und einer maximalen Helligkeit von 2500 Nits. Unter der Abdeckung stecken ein Snapdragon 8s Gen 3 und 16 Gigabyte RAM. Mit WiFi 7 inklusive Ultrabreitband und einer USB-C-Buchse mit DisplayPort ausgerüstet, lässt sich das Edge 50 Ultra außerdem auf vielseitige Weise mit anderen Geräten verbinden.Mit dabei ist ein 125 Watt Netzteil, das laut Hersteller "in nur vier Minuten Ladezeit Energie für einen ganzen Tag liefert". Mit einer Ladevorrichtung von Motorola werden auch kabellos 50 Watt erreicht. Der Akku fällt mit 4500 mAh etwas kleiner aus, als bei den Flaggschiffen anderer Hersteller.Mit circa 700 Euro etwas günstiger steckt unter der Haube des Edge 50 Pro ein Snapdragon 7 Gen 3 und bis zu 12 Gigabyte RAM. Auch hier ist ein 6,7 Zoll großer OLED-Bildschirm mit 144 Hertz verbaut. Käufer haben die Wahl zwischen veganem Leder oder einer Rückseite in Perlmutt-Optik. Abstriche müssen Nutzer unter anderem bei den Kameras machen, die niedrigere Auflösungen liefern als die der Ultra-Variante.Das günstigste der drei neu vorgestellten Smartphones kommt trotz seines im Vergleich zu den anderen Modellen deutlich geringeren Preises mit einer guten Ausstattung daher. Hier arbeiten ein Snapdragon 7s Gen 2 und bis zu 12 Gigabyte RAM. Auch beim Edge 50 Fusion setzt Motorola auf einen 6,7 Zoll großen OLED-Bildschirm mit 144 Hertz. Das Edge 50 Fusion kostet knapp 350 Euro. Es gibt Varianten mit veganem Leder, und zusätzlich eine Variante mit einer Rückseite aus veganem Wildleder.