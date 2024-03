Das nächste Flaggschiff-Modell von Motorola steht in den Startlöchern und hört auf den Namen Edge 50 Pro - zumindest in einigen Ländern. Nachdem Design und Specs vorab geleakt wurden, hat jetzt der Hersteller offizielle Details bekannt gegeben. Ganz wichtig: viel KI

Zusammenfassung Motorola Edge 50 Pro als neues Flaggschiff angekündigt

Leak enthüllt 144Hz OLED-Display und Dreifach-Kamera

Snapdragon-Antrieb und HDR10+ Support bestätigt

50-MP-Hauptkamera mit 2.0 µm Pixel und f/1.4 Blende

KI-Funktionen für verbesserte Stabilisierung und Bildqualität

Moto X50 Ultra in China, Edge Plus (2024) in den USA

Indischer Marktstart im April, Europa noch unbestimmt

Darf man den unzähligen Leaks Glauben schenken, wird das Motorola Edge 50 Pro ein echtes Spitzenmodell mit Highlights wie strahlend hellem 144Hz OLED-Display, Dreifach-Kamera und neuestem Snapdragon-Antrieb . Recht nah zum erwarteten Launch meldet sich jetzt endlich der Hersteller selbst zu Wort.Der Konzern hat es dem offiziellen Motorola India-Channel auf X überlassen, in den letzten Stunden unzählige Teaser zum Motorola Edge 50 Pro zu veröffentlichen. Darin werden unter anderem die Specs des OLED-Displays genauer beleuchtet. Mit an Bord sind HDR10+ Support, eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz und eine Validierung durch Pantone für die Darstellung realistischer Farben.Pantone darf dann auch als Partner bei den Kameras für eine solche lebensechte Farbdarstellung sorgen. Die Anordnung der Linsen verändert sich im Vergleich zum Vorgänger nicht, als Hauptkamera soll ein 50-MP-Sensor zum Einsatz kommen. Das bestätigt Motorola nicht direkt, im Marketingmaterial liefert man aber andere Specs: 2.0 µm Pixelgröße, f/1.4-Blende und optische Bildstabilisierung.Viel wichtiger ist es dem Unternehmen zu betonen, dass das neue Modell mit jeder Menge KI-Funktionen ausgerüstet ist. Wie man zu der Aussage kommt "die weltweit erste Kamera mit KI-Unterstützung" zu bieten, wird nicht näher erläutert, klar ist, dass der Stabilisierung und Bildqualität künstlich auf die Sprünge geholfen wird. Vom Pixel 8 und Galaxy S24 leiht man sich die Idee, eine Bilder-KI für Wallpaper zu integrieren.Noch spricht der Hersteller in seinen Teasern nur von "bald verfügbar", laut Gerüchten soll der Start des Motorola Edge 50 Pro Anfang April zunächst in Indien erfolgen. In China ist das wohl baugleiche Modell Moto X50 Ultra ebenfalls schon angekündigt, in den USA dürfte das Modell zum Start wohl Motorola Edge Plus (2024) heißen. In Europa und Deutschland wird auf das Motorola Edge 40 Pro aber auch das Edge 50 Pro folgen. Wann, ist bisher nicht abzusehen.