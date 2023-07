Honor Magic V2: Bisher dünnstes Falt-Smartphone, besser als Samsung?

Die frühere Huawei-Tochter Honor hat mit dem Magic V2 ihr neuestes Smartphone faltbarem Display vorgestellt. Das Gerät ist dünner als alle anderen bisher erschienenen Foldable-Smartphones, bringt aber dennoch einen großen 5000mAh-Akku und eine übertaktete Version des Snapdragon 8 Gen 2 mit.

Faltstelle soll auch nach langer Nutzung kaum sichtbar sein

Ultraleichte und extrem dünne Bauweise

Zusammenfassung Honor MagicV2: 7,92" Haupt- & 6,43" Zusatzdisplay, 5000mAh, Snapdragon 8 Gen 2

50MP Haupt- & Ultraweitwinkelkameras, 20 MP 3x Zoom, 4K/60FPS

Geringe Bauhöhe von 4,7mm, Gewicht 230g, Titan-Faltscharnier

Unterstützt WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, Dual-Band-GPS, IR-Blaster

China-Release zu Preis von 1200 Euro, Europa-Release noch unklar

Faltstelle nach 200.000-fachem Öffnen/Schließen nur 0,03mm tiefer

Bis zu 120 Hertz, HDR-Helligkeit bis 1600/2500 Candela

Das Honor Magic V2 hat ein Hauptdisplay mit 7,92 Zoll Diagonale, das in der Mitte gefaltet werden kann. Laut dem Hersteller soll die technisch unvermeidbare Vertiefung an der Faltstelle auch nach 200.000-fachem Öffnen und Schließen des Geräts nur rund ein Drittel eines Millimeters tiefer werden. Die Auflösung des Plastik-OLED-Panels gibt Honor mit 2344x2156 Pixeln an. Das Panel unterstützt bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate und erreicht maximal 1600 Candela im HDR-Modus.Das auf der Außenseite auf einer Hälfte angebrachte Zusatzdisplay hat eine Diagonale von 6,43 Zoll und löst mit 2376x1060 Pixeln auf. Es erreicht ebenfalls bis zu 120 Hertz und eine maximale HDR-Helligkeit von sogar 2500 Candela. Auf Wunsch kann der Nutzer übrigens sowohl auf dem äußeren, als auch auf dem inneren Display einen aktiven Stylus benutzen, was bisher ein Novum für Foldable-Smartphones darstellt.Bei den Kameras kombiniert Honor zwei 50-Megapixel-Sensoren für die Haupt- und die Ultraweitwinkelkamera, die beide über einen optischen Bildstabilisator verfügen. Hinzu kommt auch noch eine Telezoom-Kamera mit dreifacher optischer Vergrößerung, optischem Bildstabilisator und einer Auflösung von 20 Megapixeln. Die Frontkamera sitzt zentral am oberen Rand der rechten Hälfte des inneren Displays und löst ebenfalls mit 16 Megapixeln auf. Alle Kameras unterstützen maximal 4K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde.Honor verbaut beim Magic V2 den Snapdragon 8 Gen 2 in einer leicht übertakteten Version, die bisher den Flaggschiff-Smartphones von Samsung vorbehalten war und maximal 3,36 Gigahertz erreicht. Der Chip wird immer mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 oder 512 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Der Akku des Honor Magic V2 ist mit 5000mAh trotz der extrem geringen Bauhöhe von nur 4,7 Millimetern im aufgeklappten Zustand sehr üppig dimensioniert und kann mittels Schnellladefunktion mit bis zu 66 Watt geladen werden.Honor zufolge unterstützt das Magic V2 unter anderem WiFi 6E, NFC, Bluetooth 5.2, Dual-Band-GPS und die Steuerung von externen Geräten über einen IR-Blaster. Das Gewicht des neuen Foldable-Smartphones wird mit nur 230 Gramm angegeben, was unter anderem durch die Verwendung von Titan als Material für das Faltscharnier erreicht wird.Vorerst erscheint das Gerät nur in China, wo man dafür umgerechnet mindestens 1200 Euro auf den Tisch legen muss. Zu einer Einführung in Europa konnten sich Vertreter der deutschen Niederlassung von Honor bisher noch nicht äußern, da dazu noch keine Entscheidung gefallen sein soll.